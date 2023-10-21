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الملاكمة يتعرف على منافسيه ببطولة آسيا للشباب اليوم

10/21/2023 2:48:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- غادر وفد المنتخب الوطني للملاكمة بقيادة المدرب عمر المجالي صباح اليوم، إلى العاصمة الكازخية أستانا، للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي تنطلق منافساتها غدا، وتستمر حتى الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.
ويتعرف المنتخب على منافسيه في البطولة الآسيوية اليوم، من خلال القرعة التي ستقام عقب الاجتماع الفني للبطولة، حيث يتطلع اللاعبون لمواصلة النتائج الجيدة لمنتخبات الملاكمة.
واختار المجالي في وقت سابق قائمة مكونة من 6 لاعبين لمنتخب الشباب مواليد 2005-2006 وهم ماهر مشاعلة (وزن تحت 48 كغم)، عمر قريش (وزن تحت 51 كغم)، أوس عشيش (وزن تحت 54 كغم)، قيس عشيش (وزن تحت 57 كغم)، عمر الحديدي (وزن تحت 63.5 كغم)، ورازي حياصات (وزن فوق 92 كغم)، واللاعبة ميس نضال (وزن تحت 57 كغم).
ويمثل منتخب الناشئين مواليد 2007-2008 كل من أكرم زيادة (وزن تحت 60 كغم)، راشد حياصات (وزن تحت 63 كغم)، نظمي جرادات (وزن تحت 66 كغم) ويامن فحماوي (وزن تحت 70 كغم)، واللاعبة نادين المناصير (وزن تحت 46 كغم).
واستضافت عمان النسخة الأخيرة من بطولة آسيا للشباب والناشئين، والتي أقيمت خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي، واستطاع المنتخب الظفر بـ22 ميدالية ملونة، منها ميدالية ذهبية واحدة، و3 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية، حيث حصل اللاعب سيف الرواشدة على الذهبية كأول ميدالية من هذا النوع على صعيد مشاركات الأردن في البطولات الآسيوية.
وأكد المجالي في حديثه لـ "الغد"، أن المنتخب تحضر للبطولة بصورة جيدة من أجل الظهور بصورة مشرفة والمنافسة على أكبر عدد من الميداليات الملونة، مفيدا بأن إدارة الاتحاد واللجنة الأولمبية حريصتان على المشاركة بجميع البطولات القارية، بهدف رفع مستوى اللاعبين ووضعهم على خريطة الطريق لتمثيل منتخب الرجال لاحقا.
وأضاف: "نأمل بأن تخدمنا القرعة من خلال مواجهة منافسين يمكننا تجاوزهم في الأدوار الأولى لزيادة الثقة عند اللاعبين، وثقتي كبيرة باللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم بعد تصفيتهم خلال تدريبات مكثفة".
ولفت المجالي، إلى أن التحضيرات اشتملت على جميع الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية لوصول اللاعبين للمستوى الفني المطلوب، موضحا أن الاتحاد سعى إلى خوض معسكرات داخلية مع دول عدة، من دون أن تتم لأسباب مختلفة، مع الاكتفاء بالتدريبات في مركز الإعداد الأولمبي.

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