الحسين إربد يستقبل اليرموك والأهلي يواجه معان في كأس الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

تتواصل اليوم منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأردن للموسم 2023-2024، من خلال إقامة مواجهتين، حيث تجمع الأولى فريقي الأهلي ومعان عند الساعة الخامسة مساء على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، فيما يستقبل في الثانية الحسين إربد نظيره اليرموك على ستاد الحسن عند الساعة السابعة والنصف مساء.



وأقيمت أمس 3 مواجهات لحساب الدور ذاته، حيث التقى شباب الأردن مع الصريح على ستاد البتراء، والسلط مع الجزيرة على ملعب السلط، والرمثا مع السرحان على ستاد الحسن.

وقام اتحاد الكرة بتأجيل مواجهتي مغير السرحان والوحدات، وسحاب مع الفيصلي إلى إشعار آخر، لمشاركة الوحدات والفيصلي بالبطولات الآسيوية خلال الفترة الحالية.



كما تستكمل اليوم مواجهة الجليل وشباب العقبة، والتي أقيم الشوط الأول منها مساء أول من أمس الخميس، قبل أن يتسبب العطل الكهربائي في إنارة ستاد الحسن، باستكمال المباراة إلى اليوم.



وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.



ويتطلع فريق الحسين بقيادة المدرب البرتغالي جواو موتا، إلى مواصلة المسير والتقدم في البطولة الثانية من حيث الأهمية على الصعيد المحلي، بعد تسجيله انتصارات متتالية وبالعلامة الكاملة ببطولتي الدوري والكأس حتى الآن.



ويملك موتا العديد من الخيارات الفنية القادرة على حسم اللقاء والتأهل لربع النهائي، مثل محمود الكواملة، أدهم القرشي، سعد الروسان، عبد الله نصيب“ديارا”، مصطفى كمال، رجائي عايد، محمد الداود، محمود مرضي، مصعب اللحام، سيف الدين درويش وحمزة الدردور.



بدوره، يسعى اليرموك لإحداث مفاجأة من العيار الثقيل، وإقصاء أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب، رغم صعوبة المهمة نظرا لأن الفريق القادم من دوري الدرجة الأولى لم يجمع سوى 4 نقاط من 5 مواجهات خاضها بالبطولة.



ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من إسراء مبيضين حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني أحمد سمارة، وحنين مراد حكما رابعا.



وفي المواجهة الثانية، يملك الأهلي ومعان طموحات مشتركة وآمالا متساوية في الصعود للدور المقبل، نظرا لتقاربهما النقطي على سلم ترتيب جدول دوري المحترفين، حيث يملك الأهلي 4 نقاط في المركز الحادي عشر والأخير، فيما يحتل معان المركز الثاني عشر والأخير وبرصيده نقطتين.



ويعول المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد على خبرات لاعبيه في إقصاء معان وبلوغ ربع النهائي، معتمدا على قدرات الحارس ربيع عز الدين، وكل من علي حجبي، فيفيان كوا آسي، ماهر الشحري، بهاء الشملتي، يزن دهشان، أحمد إلياس، إبراهيم الجوابرة، محمد مشة، خالد الدردور والبشير سيدي.



ويأمل معان بقيادته الفنية الجديدة مع المدرب أمجد أبو طعيمة، في تخطي الظروف الصعبة المتمثلة بغيابات عديدة بسبب الإصابات، معتمدا على كل من رشيد رفيد، حربي أحمد، ليث الحيصة، محمد فال، عون المحارمة، أحمد العواودة، أمية المعايطة، عبد الرحمن مرعي، ضرار بن سعد الله، وليد عثماني وعبد الملك مفتاحي.



ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول أحمد مؤنس، المساعد الثاني فايز حسن، وعبد الرحمن شتيوي حكما رابعا.

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