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الرمثا وشباب الأردن والسلط يبلغون ربع نهائي كأس الأردن

10/21/2023 2:46:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- بلغت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط دور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، في مبارياتها التي جرت مساء الجمعة.

وجاء تأهل الرمثا على حساب السرحان بعد أن تغلب عليه برباعية نظيفة، بعد أن تفوق عليه ، في المباراة التي أقيمت على ستاد الحسن الدولي.

فيما فاز شباب الأردن على الصريح بهدف نظيف، في المباراة التي جرت على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.

وتخطى السلط نظيره الجزيرة بفارق الركلات الترجيحية(4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي احتضنها ملعب السلط.

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