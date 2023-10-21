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كيف يمكن حل أزمة راتب نيمار مع الهلال السعودي.. محام دولي يكشف التفاصيل

10/21/2023 2:42:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف المحامي الدولي التونسي، علي عباس، أن نادي الهلال السعودي ملزم بدفع الرواتب الشهرية للبرازيلي، نيمار جونيور، لاعب الفريق خلال فترة الإصابة.
وقال عباس إن فيفا سيعوض الهلال بمبلغ يقارب 7 ملايين يورو كما ينص القانون.

وأضاف عباس: "هناك تأمين من شركة تابعة للفيفا تمنح تعويضات للنادي عندما يتعرض لاعبه لإصابة مع المنتخب، ولكن مع الأسف هناك حد أقصى لمبلغ التعويض، وهو تقريبا 7 ملايين يورو، والمؤكد أن راتب نيمار مع الهلال يتجاوز هذا الحد".

وتابع عباس: "المبالغ المتبقية سوف يتحملها النادي السعودي إلا إذا تنازل اللاعب من تلقاء نفسه عنها أو خفضها خلال فترة الإصابة كما فعلها العديد من اللاعبين المصابين مع أنديتهم".

وأضاف عباس: "صحيح أن اللاعب نيمار تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل، ولكن نظاميًا الهلال مطالب بدفع الرواتب ولا يسترجع إلا ما يتم دفعه عبر شركة التأمين من الفيفا".

وأوضح أنه لا يصح لأي ناد أن يضع بندا بتقليص أو إيقاف مرتبات اللاعب في حال إصابته مع منتخبه إصابة طويلة المدى، ولو كان هذا البند مكتوبا في عقد الهلال ونيمار على سبيل المثال فسيكون باطلا، ولن يعتد به، بحسب صحيفة "الرياضة".

وتلقى الفريق الهلالي ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجمه البرازيلي نيمار فترة طويلة عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية عبارة عن "قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى" قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل والأوروغواي، يوم الأربعاء الماضي، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

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