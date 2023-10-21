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أعلام فلسطينية في ملعب أوساسونا بعد تصريح مهاجم إسرائيلي

10/21/2023 2:42:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رفع العشرات من مشجعي أوساسونا أعلاما فلسطينية، في مباراة الفريق أمام ضيفه غرناطة التي أقيمت الجمعة في الدوري الإسباني.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن أوساسونا "قد يواجه مشاكل" بسبب تصرف جماهيره، رغم تحقيقه الفوز بهدفين نظيفين.

وأقيم اللقاء على وقع توترات تتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، فقد تعرض مهاجم غرناطة الإسرائيلي شون وايزمان للانتقادات بسبب تعليقاته عن الصراع.

وبعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، دعا وايزمان إلى "إسقاط 500 طن من القنابل على فلسطين".

وقال نادي غرناطة إنه تحدث مع لاعبه بهذا الشأن، علما أن وايزمان لم يسافر إلى بامبلونا مع فريقه لخوض مباراة الجمعة بعد أن أبلغته السلطات أن سلامته في خطر.

وقرر مشجعو أوساسونا على ما يبدو الاحتجاج على تصريح اللاعب بشكل جماعي، عبر رفع أعلام فلسطين.

وحتى الآن لم يكن هناك أي رد أو اقتراح بإيقاف وايزمان أو تغريمه بسبب تعليقاته، لكن تم تقديم شكاوى قانونية ضده.

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