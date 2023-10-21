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بعد إضافة كلمة إرهابي لتوصيف الفلسطيني .. إنستغرام تعتذر

10/21/2023 2:42:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد اتهامات بالتحيز ضد الفلسطينيين في غمرة الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، اتهم مستخدمون، تطبيق إنستغرام مرة أخرى، باعتماد ترجمة آلية تصفهم بـ"الإرهاب".
ويبدو أن التطبيق قام تلقائيا بترجمة كلمة فلسطين أو بعض الكلمات العربية مثل "الحمد لله" على أنها "إرهاب".

وكان موقع 404media، أول من لفت لهذه المشلكة، قبل أن يؤكد مستخدمون الترجمة التي توحي لـ"الإرهاب" بعدما وضعوا العلم الفلسطيني على "السيرة الذاتية" (BIO) الخاصة بهم.

مستخدمون آخرون قالوا إنه عند ترجمة أي "BIO" تتضمن كلمة "الحمد لله" بالعربية، تظهر لك عبارة تربطك بـ"الإرهاب".
وعند الضغط على "انظر الترجمة" في "السيرة الذاتية" التي تتضمن عبارة "الحمد لله" أو "فلسطين" تظهر في كل مرة عبارة "الإرهاب".

ونشر مستخدم باسم TikTokytkingkhan، نبذة تضمنت كلمة "الحمد لله" إلى جانب العلم الفلسطيني، وعند تجربته الترجمة، ظهرت له عبارة "الإرهابيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل حريتهم".(Praise be to God, Palestinian terrorists are fighting for their freedom).

وعلى الرغم من أن صاحب الحساب ليس فلسطينيا، إلا أنه أراد اختبار الأمر وفق مقطع فيديو مصور شرح فيه ما حدث له.

واعتذرت شركة "ميتا" عن هذه المشكلة قائلة إنه تم حلها الآن، لكنها لم توضح سبب حدوثها، وفقا لما نقل موقع "ماشابل" المختص بأخبار التقنية.

وقال متحدث باسم الشركة لموقع 404media: "لقد أصلحنا مشكلة تسببت لفترة وجيزة في ظهور ترجمات عربية غير مناسبة في بعض الأحيان، ونحن نعتذر بشدة عن حدوث ذلك".

وعلى موقع إكس، تويتر سابقا، عبر المستخدمون عن إحباطهم وغضبهم. وكتب أحدهم "هذا خلل جهنمي"، بينما قال آخر "كيف يتم تبرير هذا على أي حال؟؟".

ووفقا لإنستغرام، يتم توفير الترجمات تلقائيا، لذلك تحدث مثل هذه الهفوات.


وتبعا للأحداث الدامية التي تصاحب الحرب بين غزة وإسرائيل، قالت شركة ميتا إنها تراقب منصاتها وتزيل المحتوى العنيف أو المزعج المتعلق بالحرب. وأضافت في بيان، الأربعاء، إنه "لا صحة للاتهام القائل بأننا نتعمد قمع الأصوات".

وجاء في البيان أيضا "يمكن أن نرتكب أخطاء، ولهذا السبب نقدم الفرصة لمستخدمينا لإخبارنا عندما يعتقدون أننا اتخذنا قرارا خاطئا، حتى نتمكن من النظر في الأمر".

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