بسبب أحداث فلسطين.. أشرف زكي يُصدر بياناً تحذيرياً لفناني مصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اتخذ نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، قرار مع زملائه أعضاء النقابة بتجديد قرار شطب أي ممثل يتعامل مع الكيان الصهيوني في أعمال فنية.
وفي التفاصيل، قال أشرف، عبر برنامج "أسرار النجوم": "قررت أنا وزملائي تجديد قرار شطب أي ممثل يتعامل مع الكيان الصهيوني في أعمال فنية، سيتم شطبه في النقابات الثلاث".
وتابع: "واتفقنا على توجيه رسائل بلغات مختلفة سواء في العالم العربي أو الغربي، وبنقدم أوبريت يشبه الحلم العربي، وإحنا أدواتنا كتير، وجاهزين لأي حاجة".
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