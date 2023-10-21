Saturday, 21 October 2023 11:01 GMT

بسبب أحداث فلسطين.. أشرف زكي يُصدر بياناً تحذيرياً لفناني مصر

10/21/2023 2:42:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتخذ نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، قرار مع زملائه أعضاء النقابة بتجديد قرار شطب أي ممثل يتعامل مع الكيان الصهيوني في أعمال فنية.
وفي التفاصيل، قال أشرف، عبر برنامج "أسرار النجوم": "قررت أنا وزملائي تجديد قرار شطب أي ممثل يتعامل مع الكيان الصهيوني في أعمال فنية، سيتم شطبه في النقابات الثلاث".

وتابع: "واتفقنا على توجيه رسائل بلغات مختلفة سواء في العالم العربي أو الغربي، وبنقدم أوبريت يشبه الحلم العربي، وإحنا أدواتنا كتير، وجاهزين لأي حاجة".

اقرأ أيضاً:
"فلسطين حرة".. نجوم أتراك يهتفون نصرة لغزة
بكلمات لمحمود درويش.. نسرين طافش تدعم "طوفان الأقصى"
منى زكي: ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب



MENAFN21102023000072011014ID1107280841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث