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نجوم بهوليوود يدعون بايدن للضغط لوقف إطلاق النار في غزة

10/21/2023 2:42:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعث العشرات من الممثلين والفنانين في هوليوود، ومن بينهم الكوميدي جون ستيوارت، والممثل الحائز جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، رسالةً إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة.
هؤلاء المشاهير كتبوا إلى بايدن: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير- إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

أضافوا: "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئاً. كما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، لأخبار الأمم المتحدة: التاريخ يراقب".

كان من بين الموقعين على الرسالة، البالغ عددهم 60 تقريباً، سوزان ساراندون، وكريستين ستيوارت، وكوينتا برونسون، ورامي يوسف، وريز أحمد، وماهرشالا علي وآخرون، وجاء في الرسالة أيضاً أنه "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة)".






تأتي هذه الرسالة، فيما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية دعماً كبيراً لإسرائيل، التي تشن حملة قصف عنيفة منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما قدمت واشنطن مساعدات عسكرية لتل أبيب، لدعمها في هجومها على قطاع غزة المحاصر.

من المزمع تخصيص نحو 14.3 مليار دولار من طلب التمويل الخاص بالسنة المالية 2024 لإسرائيل، معظمها لدعم أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي ومشتريات الأسلحة الأخرى.

كان بايدن قد زار إسرائيل، الأسبوع الماضي، وتعهّد بالتضامن معها ودعمها، فيما تدك طائرات الاحتلال ومدفعيته المناطق السكنية في القطاع.

وشهدت دول عربية وغربية خروج احتجاجات رافضة للهجوم المدمر الذي تشنه إسرائيل على القطاع، ومن بين المدن التي شهدت تظاهرات داعمة لفلسطين العاصمة الأمريكية واشنطن، ونيويورك، إضافة إلى عاصمة بريطانيا لندن.

ولليوم الـ15 على التوالي، تُواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، مخلفةً آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عن القطاع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، وذلك بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

في أحدث إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة، تسبب القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باستشهاد 4137 شخصاً، بينهم 1524 طفلاً، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب. -عربي بوست

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