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لماذا تستيقظ النساء في 3.29 صباحا؟

10/21/2023 2:42:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت دراسة حديثة أن الساعة 3:29 صباحًا هي الوقت الأكثر شيوعًا لاستيقاظ النساء في مرحلة انقطاع الطمث ليلاً.
وأوضحت الدراسة أن ثلاثة أرباع النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث يعانين من الأرق الذي ينجم عن التغير الهرموني بعد انقطاع الطمث.

وأجريت دراسة استقصائية على 2005 نساء في فترة قبل انقطاع الطمث أو خلال مرحلة انقطاع الطمث، حيث تم التركيز على أحد أهم الأعراض المتعلقة بالإرهاق، وفقًا للدراسة التي نُشرت في اليوم العالمي لانقطاع الطمث في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وتشير النتائج إلى أن حوالي ثلاثة أرباع النساء المشمولات في الاستطلاع الذي أجرته شركة دونيلم (69%) أبدين قلقهن بسبب عدم القدرة على النوم ليلاً وتأثير ذلك على صحتهن العاطفية.

وأوضحت الدكتورة كلير سبنسر، المؤسسة المشاركة في مركز انقطاع الطمث وعضوة في اللجنة الاستشارية الطبية للجمعية البريطانية لانقطاع الطمث، أن النساء اللاتي يعانين من مرحلة انقطاع الطمث قد يواجهن صعوبة في النوم وقد يستيقظن خلال الليل، مما يؤثر على وظائفهن وأدائهن اليومي.

وأشارت الدكتورة سبنسر إلى أن هناك أسباباً جسدية ونفسية يمكن أن تسبب الأرق لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وأوضحت أن الأعراض الجسدية تشمل آلاماً في المفاصل، وهبات ساخنة، وتعرقاً ليلياً، والحاجة المتكررة لاستخدام الحمام، وذلك وفقا لصحيفة "إندبندنت " البريطانية.

ومن الناحية النفسية، يمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات إلى زيادة التوتر والقلق وانخفاض المزاج والاكتئاب، مما يؤثر على أنماط النوم.

وقالت الدكتورة سبنسر إضافةً إلى ذلك: "أظهرت الدراسات أن قلة النوم يمكن أن تؤثر حقًا على حالتك المزاجية، مما يجعل عقلك يركز على التفكير السلبي ويميل عقلك حتى إلى تذكر الأحداث غير السعيدة بدلاً من الأحداث السعيدة. كما يمكن أن يضعف حكمك وتركيزك، وهو أمر غير مفيد لتجربة ضباب الدماغ بعد انقطاع الطمث".

وتوصي سبنسر لتحسين الليالي المضطربة بتجنب تناول الكثير من المنبهات مثل الكافيين، وزيادة ممارسة التمارين الرياضية، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل النوم، والامتناع عن التدخين.

وأضافت أن التحكم في التوتر والقلق، واتباع نظام نوم صحي، والاستشارة الطبية للحصول على العلاج بالهرمونات البديلة قد يساعد أيضًا في تحسين جودة النوم.

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