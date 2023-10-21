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ما العلاقة بين اللحوم الحمراء والنوع الثاني لمرض السكري؟

10/21/2023 2:42:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توصّلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة هارفارد إلى أنّ تناول حصتين فقط من اللحوم الحمرا أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة، ويزداد هذا الخطر مع زيادة استهلاكه.

ونُشرت هذه الدراسة الكبيرة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، الخميس.

وقال المؤلف الأول للدراسة شياو غو، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في التغذية بكلية تي إتش تشان للصحة العامة في هارفارد: "لقد لوحظت العلاقة بين اللحوم الحمراء ومرض السكري من النوع الثاني لدى مجموعات سكانية مختلفة في جميع أنحاء العالم. نحن نواصل تعزيز الأدلة الموجودة من خلال البيانات والتقنيات المحسّنة. آمل أن تتمكّن دراستنا من تسوية الجدل حول وجوب الحد من تناول اللحوم الحمراء لأسباب صحية أم لا".

وقال الباحثون إنّ حوالي 462 مليون شخص في العالم مصابون بمرض السكري من النوع الثاني، وهو معدل يتزايد بسرعة.

وأوضح غو أنّ "الوقاية من مرض السكري أمر مهم لأن هذا المرض تحديدًا يشكل عبئا خطيرًا، كما أنه يشكّل عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، والكلى، والسرطان والخرف".

وتمّ ربط استهلاك اللحوم الحمراء بمخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني في الدراسات السابقة، لكنّ مؤلفي البحث الأخير أرادوا الدخول في تفاصيل أكثر حول كيفية تأثر تشخيص مرض السكري، والمؤشرات الحيوية ذات الصلة بتناول اللحوم الحمراء خلال فترة طويلة من الزمن.

ودرس المؤلفون 216,695 شخصًا شاركوا في دراستين حول صحة الممرضات 1 و2، ودراسة متابعة المهنيين الصحيين، وجنّدت جمعيها مشاركين بين عامي 1976 و1989. وقد بحثت الدراستان الأوليان في عوامل الخطر للحالات الرئيسية، أي الأمراض المزمنة بين الممرضات المسجلات في أمريكا الشمالية، في حين تناولت الدراسة الأخيرة المواضيع عينها لكن حصرتها بالرجال.

كان المشاركون، ومعظمهم من البيض، يبلغون عمرًا وسطيًا يقدّر بـ46 عامًا، في دراسة الصحة الوطنية الأولى، و36 عامًا عندما بدأت دراسة الصحة الوطنية الثانية، و53 عامًا عندما بدأ برنامج HPFS. وتمت متابعة الجميع حتى عام 2017.

وقد أبلغ المشاركون عن حالتهم الصحية عبر استبيان كل عامين، كما تم قياس تناولهم الغذائي كل سنتين إلى أربع سنوات بواسطة استبيانات طلبت منهم الإبلاغ عن متوسط تناولهم للأطعمة والمشروبات المختلفة على مدار العام السابق.

وبحلول نهاية فترات المتابعة، أصيب قرابة 22800 شخص بمرض السكري من النوع الثاني. وكان من تناولوا أكبر قدر من اللحوم الحمراء أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 62٪، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل. وارتبط تناول اللحوم الحمراء المعالجة أو غير المصنعة بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني تباعًا بنسبة 51%، و40%.

وحدد المؤلفون اللحوم المصنعة بأنّها تشمل النقانق، ولحم البقر، أو لحم الخنزير المقدد، وشطائر اللحوم المصنعة. وتعادل حصة واحدة منها 28 غرامًا من لحم الخنزير المقدد، أو 45 غرامًا من اللحوم الأخرى.

وتشمل اللحوم غير المصنّعة الهامبرغر قليل الدهن أو الخالي من الدهن تقريبًا، والهامبرغر العادي، ولحم البقر، ولحم الخنزير أو لحم الضأن كساندويتش أو طبق مختلط، ولحم الخنزير ولحم البقر أو لحم الضأن كطبق رئيسي. ويشكل 85 غرامًا من لحم الخنزير أو لحم البقر أو الضأن حصة واحدة من اللحوم غير المصنعة.

وقالت أليس ليختنشتاين، أستاذة علوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس في بوسطن، غير المشاركة في الدراسة، لـCNN: "نتائج هذه الدراسة التي كانت شاملة للغاية، أكدت التوجيهات الغذائية الحالية للحد من تناول اللحوم الحمراء".

بالإضافة إلى ذلك، فإن استبدال حصة اللحوم بالمكسرات أو البقوليات يساهم بخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30٪، في حين أن اختيار منتجات الألبان كبديل يقلل من احتمالات الإصابة بنسبة 22٪.

العلاقة بين اللحوم ومرض السكري
وقال غونتر كونلي، أستاذ التغذية وعلوم الغذاء بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، غير المشارك في الدراسة، إن البحث لا يثبت أن تناول اللحوم الحمراء يسبب مرض السكري من النوع الثاني.

لكن بالنسبة للباحثين ثمة عوامل بيولوجية متعددة قد تؤثر على العلاقة بين اللحوم الحمراء ومرض السكري من النوع الثاني.

على سبيل المثال، نسبة الدهون المشبعة عالية في اللحوم الحمراء، وهي تقلل من حساسية الأنسولين وعمل خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين بطريقة منظمة لإدارة نسبة الغلوكوز في الدم.

إلى ذلك، يمكن لحديد الهيم، نوع الحديد الموجود في الأطعمة الحيوانية، أن يزيد من مقاومة الأنسولين، وضعف عمل خلايا بيتا والإجهاد التأكسدي، وعدم توازن الجذور الحرة، ومضادات الأكسدة في الجسم. الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة من مصادر بيئية مثل دخان السجائر أو المبيدات الحشرية، يمكن أن تضر بخلايا الجسم.

وقال الباحثون إن الاستخدام المرتفع للحمض الأميني غليسين المتواجد بشكل طبيعي في معظم البروتينات، لوحظ أنه يرتبط بمخاطر الإصابة بالسكري بعد تناول اللحوم الحمراء. وتشير الدراسة إلى أن الدهون الزائدة في الجسم تشكّل عامل خطر آخر للإصابة بمرض السكري، وكان استهلاك اللحوم الحمراء أحد العوامل الغذائية التي لها أكبر ارتباط بزيادة الوزن.

ولفتت ليختنشتاين إلى أنّ الحد من تناول اللحوم الحمرا يمكن أن يتم من خلال تقليل عدد مرات تناول اللحوم أو حجم الحصة، ومن الأفضل الجمع بين الإثنين في عادات الأكل.

وأضافت: "يتم الإبلاغ باستمرار عن أن منتجات الألبان والبقوليات والمكسرات هي أفضل الأطعمة التي يمكن استبدالها باللحوم الحمراء. بالنسبة للأولى، ونظرًا للقلق بشأن وظيفة الدهون المشبعة وخلايا بيتا، فإنني أوصي بالمنتجات الخالية من الدهون وتلم منخفضة الدهون".

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