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لماذا لا ينمو شعر الحواجب بسرعة؟

10/21/2023 2:42:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شعر حواجبك يبدو مثل شعر رأسك بشكل متطابق، ولكن لماذا لا ينمو بشكل سريع مثل شعر رأسك؟ ينمو شعر الحواجب بشكل طبيعي ووظيفته حماية العينين. إذ إن الحواجب تمنع من وصول العرق والمطر أو الغبار إلى داخل العينين.

كيف ينمو شعر الحواجب ؟
نمو الشعر في أنحاء الجسم يمر بمراحل مختلفة. لكن هذه المراحل هي نفسها بالنسبة لشعر جميع أنحاء الجسم، وفق ما نقل موقع "فوكوس" الإعلامي الألماني.

يتكون الشعر في البداية في بصيلات الشعر ثم يبدأ في النمو.في المرحلة الأولى، أو ما يسمى بمرحلة "التنامي"، حيث ينمو الشعر بشكل أسرع.

تعتمد مدة وسرعة استمرار مرحلة النمو هذه على الاستعداد الجيني. لكن عندما يبدأ نمو الشعر ببطء، يكون الشعر في مرحلة "التراجع" أو المرحلة "الانتقالية".

الآن تبدأ بصيلات الشعر بالضمور حتى يتساقط الشعر في نهاية المرحلة. وفي المرحلة التالية "مرحلة التيلوجين"، تبدأ العملية مرة أخرى، فينبت شعر جديد ويبدأ بالنمو.

لهذا السبب لا تنمو الحواجب بسرعة!
تساقط الشعر هي عملية فيزيائية طبيعية وهي جزء من دورة نمو الشعر. ولا فرق بين عملية نمو الشعر في الرأس أو في الحاجبين.

لكن ما يختلف هو مدة مراحل النمو في كل منطقة من مناطق الجسم على حده. بناءاً على العامل الوراثي، يمكن أن تستمر مرحلة نمو شعر فروة الرأس لمدة تصل إلى خمس سنوات حتى يتوقف النمو ببطء.

وبالنسبة للحواجب، تكون هذه المرحلة أقصر بكثير، وعادة ما تستغرق حوالي شهر واحد فقط. بشكل عام، تستمر دورة الحاجب ما بين أربعة إلى عشرة أشهر، نقلا عن dw.

تساقط حواجبك يمكن أن يكون ناجماً عن عوامل أخرى. بالإضافة إلى العوامل الوراثية، فإن اتباع نظام غذائي غير صحي، الإجهاد، التقدم في السن أو الإفراط في نتف الشعريمكن أن يعني أيضاً أن الشعر لم يعد ينمو مرة أخرى على المدى البعيد، بحسب موقع "فوكوس".

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