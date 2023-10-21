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ذاكرة متكسرة للقاصة روند الكفارنة.. جماليات باللغة تضيف التميز

10/21/2023 2:42:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - تعد اللغة عنصرا أساسيا في العملية السردية. عبارة عن أداة سحرية تمنح العمل الإبداعي أناقة وجمالية. ولكل كاتب طريقته في سرد "الحكي".
القاصة روند الكفارنة لها هي الأخرى طريقتها المعتمدة في السرد القصصي. في مجموعتها المعنونة بـ"ذاكرة متكسرة"، التي رأت أنها تستحق المواكبة النقدية لأهمية موضوعاتها، التي استمدتها من الواقع الإنساني.
عبر مجموعة قصص قصيرة، أجادت فيها الكفارنة لعبة القص، محتفية برمزية الحرف الذي يخرج المعنى عن المألوف فرارا من سلطة الرقيب المجتمعي، في "حكيها" الذي، يلامس الموضوعات الإنسانية، الحساسة، منها الحب والخيانة، وعلاقة المرأة بالرجل، والرحمة بين بني البشر. أضفت عليها القاصة بعدا فلسفيا يؤكد عمق المعنى، مع الحفاظ على مهارة اللغة.
أرادت الكفارنة، أن توصل رسالة للأبناء. والمعلوم أن المعايير التي كان يحتكم لها المجتمع العربي تغيرت، وصار الأبناء بعد الزواج، يجدون راحتهم، في منازل مستقلة عن الأهل. في قصة مع "وقف التنفيذ"، صورت معاناة امرأة مات زوجها، واستقل، أبناؤها عنها وانشغلوا بحياتهم، وتركوها للوحدة القاتلة، متناسين أن الإنسان بعد الكبر يحتاج إلى رعاية واحتواء. السيدة ليلى دعت أبناءها لاجتماع طارئ. أخبرتهم أنها تنوي الزواج، الأمر الذي جعلهم ينتفضون، مع الإصرار على عدم تقبلهم لفكرتها. لأنهم، يخافون من حديث، الناس. لكن لا أحد منهم سمع لرغباتها، أو أخذها للتنزه مع أطفاله وزوجته.
تقول لأحدهم: "أنت تنام، ليلا حاضنا، أطفالك، هل فكرت لو مرضت من يسعفني؟". وكأن الأمهات حين يكبرن يصبحن بلا رغبات. ومن دون أحاسيس. يستسلمن للوحدة ينتظرن الموت وانتهى. كثير من الأبناء يأخذهم لهو الحياة وينشغلون عمن كانوا سببا في وجودهم، تصحو ضمائرهم، حين يغادرونهم، ولكن هل ينفع الندم؟.
أنانية البشر تتكرر بأشكال متعددة على مسرح الحياة. قصة "شهب"، تحكي معاناة امرأة أربعينية، لم تتزوج، تشوه وجهها خلال قطاف الزيتون. بتشوهها تحولت إلى خرافة، وأصبح الناس من حولها يتبركون بها، يزعمون، أن دعاءها مستجاب، فراحوا، يعلقون عليها أمنياتهم.
فكرت في الانتحار لتتخلص من أنانيتهم، لكنهم يصرون على الاحتفاظ بها، لتحقق أمانيهم، لكن لم يفكروا إن كان لهذه الإنسانة أمنية واحدة تتمنى أن تتحقق، ما حاجة الناس بي، لكنهم يصرون على الاحتفاظ بي، كما يتشبثون بكل خرافة، كشجرة الأمنيات ليعلقوا بقلبي أمانيهم، بينما أموت واقفة لأن أحدهم لم يفكر ماذا لو كانت لي أمنية؟ ماذا لوكان وراء ثوب الأربعينية المشوهة هناك قلبا ما يزال تحلم، أن يحب أحدهم، ويحبها أحدهم، ماذا لو سمحوا لي بتعليق أمنية أنا أيضا؟".
في قصة "نساء من ورق"، التي تحكي عن الخيانة، والوعود الكاذبة التي يعد بها الرجال نساءهم، وتذهب في مهب الريح. تتحدث القاصة عن صنف من الرجال لا يعرفون الوفاء إذا، رحلوا. يتركون قلوبهم حين يغادرون. القلوب عندهم تموت مع الوعود السابقة، وتحيا مع وعود جديدة، "لا يحمل الرجال حين مغادرتهم النساء سوى، الوعود، يسحبون وعودهم التي أعطوها في لحظة ثقة. لا رجل يستطيع أن يحمل قلبه لحظة، الرحيل. تبدو القلوب مكلومة، يتركها على قارعة النسيان لتدهسها النساء، الأخريات، قبل أن يقرر أنه مات وعليه أن يستبدله من جديد". وهنا يظهر الحب عبارة عن تسلية في يد الرجل. وتضيع حياة المرأة في انتظار وعوده الكاذبة التي حاكها بخيوط من وهم. الحب لما، يخضع لمزاجية رجل متقلب، يخلعه كالثوب ليرتدي ثوبا جديدا حسب تقلبات الطبيعة.
تضطر بعض النساء لوضع قناع من المساحيق لتبدو جميلة أمام الرجال. في قصة "ماسكارا"، ترى الكفارنة أن وضع القناع يهدف من ورائه إخفاء شيء ما. وأن كل الناس تضع قناعا تواجه به بعضها البعض، لا يخلع الواحد منهم قناعه إلا وهو مع من يشعر معه بالأمان ويرتاح له. بطلتها تصر على التخلي عن القناع، وهي مع حبيبها. لا تضع ماسكارا على جفونها، حتى تظهر أمامه بطبيعتها، العيون تنطق بالكثير، لكن إذا وضعت عليها الماسكارا تصبح مغرية، لكنها ستخفي العيوب التي يجب أن يعرفها الآخر فينا، ليقبلنا بعيوبنا تلك، عن قناعة.
قصة "رسالة إلى امرأة كانت مهمة"، تتعرض لموضوع جدير بالحديث عنه، يتعلق بمسألة الشك لما يدخل في حياة الناس في علاقاتهم ببعضهم البعض.
قصة "ذاكرة متكسرة" التي اختارت، الكفارنة عنوانها عتبة لمجموعتها القصصية. كانت لغتها سلسة وجذابة وبسيطة في الوقت نفسه، لكنها أخفقت في سردية هذه القصة. أولا لتكديس المعلومات، استهلكت فيها، ما يقارب الثلاثين صفحة، والسرد في عمومه ليس حشوا، بالذات في زمن الحداثة، أصبحت تتطلب الإيجاز والاختصار.
ثانيا في هذه القصة سارت القاصة على نهج الرواية في سردها، بتعدد الأحداث والشخصيات. والقصة لا يجب أن تتعدى حدثا واحدا. ولا تحتمل مجموعة كبيرة من الشخصيات. ضاعت العقدة، وانفلتت من يد القاصة خيوط الحكي.
ذاكرة متكسرة تؤكد أن للحرف قلبا و ذاكرة. صورت الكفارنة واقعا فقد معاني الإنسانية وتحولت العلاقات فيه إلى ماديات محضة. استعانت بضمير المتكلم لتدمج شخصيتها مع شخصية السارد أو البطل، لتقول: "إنها عاشت تجربة كل قصة من قصصها".
المجموعة القصصية "ذاكرة متكسرة"، احتوت على أخطاء تركيبية وإملائية، التي يجب أن ننوه إليها، أخطاء، لا يمكن لأي قارئ أن يمر عليها من دون أن ينتبه إليها. أدوات الجزم مثلا "لم"، لم تعمل عملها في قصص الكفارنة. قد نعزي، وجود تلك الأخطاء إلى المطبعة، وفي كل الحالات هي مجرد آلة، لا تراجع النصوص التي تطبعها.
ذاكرة متكسرة، بفلسفتها الوجودية البارزة، وببعدها الرمزي الذي صنعه مكر اللغة على يد القاصة حقق جمالية صنعت التميز..

*خديجة مسروق
كاتبة جزائرية

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