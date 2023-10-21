النواب ينتخب لجانه الدائمة الأحد

النواب ينتخب لجانه الدائمة الأحد
التاريخ
10/21/2023 2:41:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الأحد جلسة يباشر
فيها انتخاب لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة.
وبحسب التوقعات، فإنه من الممكن أن يتوافق
النواب على عضوية بعض اللجان الدائمة، كما يتوقع أن يجري انتخاب لجان أخرى.
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