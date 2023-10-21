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النواب ينتخب لجانه الدائمة الأحد

10/21/2023 2:41:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الأحد جلسة يباشر فيها انتخاب لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة.

وبحسب التوقعات، فإنه من الممكن أن يتوافق النواب على عضوية بعض اللجان الدائمة، كما يتوقع أن يجري انتخاب لجان أخرى.

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