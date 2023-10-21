الملك يحذر من استمرار الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه،
اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من استمرار الحرب على
قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.
وأشار جلالته في اللقاء الذي عقد على هامش قمة
القاهرة للسلام إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي، محذرا من تدهور الوضع الإنساني في
حال حصول أي عمل عسكري بري.
كما حذر جلالة الملك من أية خطوات تسعى لدفع
سكان القطاع نحو التهجير القسري داخل الأراضي الفلسطينية أو إلى دول الجوار،
معتبرا أن هذا الأمر مرفوض ويعد خطاً أحمر بالنسبة للأردن.
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