وقفة أمام الاتحاد الأوروبي في عمان تندد بالصمت الدولي وتحيي غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) سماح بيبرس

نظم ناشطون مساء اليوم السبت، وقفة تضامنية أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان للتضامن مع غزة والتنديد بمجازر الاحتلال.



وطالب المحتجون في الفعالية التي نظمها تجمع الجمعيات والمؤسسات المقدسية في الأردن، "الاتحاد الأوروبي للتحرك من أجل وقف العدوان والحرب الهمجية على الشعب الفلسطيني، منددين في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم ومعاييره المزدوجة.



وطالب التجمع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية أن تتحرك كلها معا وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية على وجه السرعة، وأن لا تكيل بمكيالين في القضايا الدولية ومساواة الضحية والشعوب المحتلة والجلاد والمستعمر الغاصب المحتل.



واعتبر التجمع في بيان وزع في الوقفة ان سياسات التطهير العرقي التي تقترفها حكومة وآلة الإحتلال الحربية ضد نساء وأمهات وأطفال وشيب وشبان فلسطين عامة وغزة خاصة عبر إعلان تلك الحكومة ومجلسها الحربي الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم.



وقال إن سياسة الإبادة الجماعية والتدمير الشامل والتهجير الجماعي في غزة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني بالبث الحي والمباشر على مرأى من العالم كله، لن تكسر ولن تركع أهلنا الصامدين هناك في وطنهم وممتلكاتهم.



