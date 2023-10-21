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مخيمات المملكة: الملك يحمل صوت الحق دائما

10/21/2023 2:41:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر، بيانا اليوم السبت، حول خطاب جلالة الملك الذي وجهه للعالم في مؤتمر القاهرة للسلام.

وتاليا نص البيان:
إن جلالـة الملك عبدالله الثانـي ابن الحسين كما عهدناه دائما يحمـل صوت الحق في كـل محفل وفي قمة القاهرة للسلام التي تعــقد في إطـار الجهود المبذولة لوقــف الحرب على غزة صرح بصوت يملأه الغضب برفضه القاطـع للانتهاكـات التي تمارسها إسرائيـل فـي غزة والتي استهدفــت المدنييـن والأبرياء، مستنكرا شراسة هذه الحملة ورافضا العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل لسكـان محاصرين لا حول لهم ولا قوة.
واعتبر جلالة الملك أن جميع الممارسات الاسرائيلية هي انتهاكات للقانون الدولي والإنسانـي وجرائـم حرب لا يجـوز أن يقف العالم متفرجا عليها ملتزمـا الصمت ولا يمكن ان يكـون تطبيق القانـون الدولي انتقائيا وحقوق الانسان لها محددات تتوقف باختلاف الأعراق والأديان، رافضا بقـوة هـذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، وطالب جلالته بوقف العدوان الغاشم على غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام، رافضا التهجير القسري للفلسطينيين فلا يمكن لدولة أن تزدهر على أساس الظلم والسبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع للمسلمين والمسيحيين واليهود يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية القيمة وينتهي بدولتين فلسطين واسرائيل تتشاركان في الأرض والسلام من النهر إلى البحر بعيدا عن الخوف والدمار.
ونحن يا سيدنا ومولانا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن كنا وسنبقى واقفين خلف قيادتكم الحكيمة وسداد رأيكم مفاخرين بكم الأمم فسيروا ونحن من خلفكم دائما مؤيدين ومناصرين لكم في كل المواقف.

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