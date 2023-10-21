التعلم الرقمي وأهميته*

التعليم الرقمي هو التعليم المعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثه في التدريس وادخال الوسائط التعليميه المختلفة خلال الحصص الصفية

من أمثلة الوسائط التعليمية التقليدية المشاركة في أنشطة التدريس اليومية : الكتب المدرسية المطبوعة ، السبورات ، الطباشير ، المختبرات ، الوسائل التعليمية ، المخططات الجدارية .

ومن أمثلة الوسائط التعليمية الحديثة : أجهزة عرض الشرائح ، تعليم الفيديو التلفزيوني ، التدريس بمساعدة الكمبيوتر ، نظام التعليم عبر الأقمار الصناعي

أهمية التحول الرقمي في الفصول الدراسية.

التحول الرقمي و التكنولوجيا تجعل التعلم في الفصل الدراسي أكثر متعة:

الطلاب يفضلون التكنولوجيا لأنهم يظنون أنها تجعل التعلم أكثر متعه . يحبون جهاز الكمبيوتر المحمول و الأجهزة اللوحية بشكل خاص . فيمكن أن تصبح المواد التي يعتبرها الطلاب صعبه أو مملة أكثر إثارة للاهتمام بكثير مع دروس افتراضية أو من خلال الفيديوهات .



الطلاب يكونون أكثر استعداداً للمستقبل تكنولوجياً:

الكثير من الطلاب يعتقدون أن استخدام الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية سيزيد من إعدادهم للمستقبل المليء بالتكنولوجيا . فالتكنولوجيا أحد أهم مهارات القرن الحادي والعشرين . فهي ضرورية جدا للنجاح في الوقت الحالي وهذا العصر . الوظائف قديما لم تكن تحتوي على مكون تكنولوجي ، لكن اليوم معظم الوظائف تحتوي على أكثر من أداة تكنولوجية . فالتعليم في العصر الحديث لا يقتصر على حفظ المناهج والكلمات اللغوية فقط ، بل يهتم التعليم الحديث بحل المشاكل المعقدة و القدرة على حلها مع الآخرين بالتعاون المتبادل .

التكنولوجيا تساعد الطلاب أكثر على التعلم بسرعة مناسبة لهم:

فالتطبيقات التعليمية المنتشرة حالياً أكثرها تسمح بالتعليم بطريقة فردية . مما يراعي قدرات واحتياجات الطلاب التعليمية المناسبة لكل منهم .

يزيد التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية مهارات التواصل مع الطلاب:

بما أن التكنولوجيا تحتل مكانة كبيرة في حياة الكثير من الطلاب . عل سبيل المثال ، عندما لا يكون الطلاب في المدرسة ، تقريباً يرتبط كل ما نشاطاتهم بطريقة ما بالتكنولوجيا . فمن خلال دمج التكنولوجيا المعتادة للطلاب في الفصل الدراسي سيساعد كثيراً من قدرة الطلاب التعليمية . لذا على المعلمين تغيير الطريقة التي اعتادوا التدريس بها قديماً و استبدالها بالأساليب القائمة على أدوات التكنولوجيا الحديثة.

سهولة الوصول للمعلومات الدراسية أو العامة:

فاستخدام الطلاب لشبكة الإنترنت – بضوابط معينة – يسهل كثيراً قُدرة الطلاب على الوصول للكثير من المعلومات ، و التي في الغالب قد لا تكون مدرجة حتى في مناهج المدارس ، مما يوسع آفاق الطلاب و ينشط أدمغتهم تجاه المعلومات ، لكن أهم واجب للمعلم هو أن يرشد طلابه على الطُّرق الصّحيحة للوصول للمعلومات على شبكة الإنترنت .

جعل التّعليم أسهل:

حيث إن التّقنيات الجديدة مثل تقنيات الفيديو تبسط المعلومات كثيراً علي الطلاب ، و توفر الوقت للمعلم لترتيب أفكاره و تقلل من جهده في الشرح و التبسيط ، و منحه المدة الزمنية المناسبة للتركيز على الطلاب ، و باستخدام التكنولوجيا أصبح التعليم عن بعد ممكنا و الحل البديل لإغلاق الجامعات في ظل الوباء المنتشر.

تبادل الخبرات بين المعلمين و حتى الطلاب:

فتكنولوجيا التّواصل المُباشر بين الطلاب و بعضهم ، و المُعلمين و بعضهم ، و طبعا المعلمين و طُلابهم بكبسة زر، وهي تجعل التّعاون بينهم سهلا جدا ، خاصة عند التعاون في المشاريع المُشتركة ، إزالة العوائق المشتركة كذلك .

التحول الرقمي مهمة للطّلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية :

فبوجود التّكنولوجيا أزيلت الكثير من عقبات التّعلم أمام طّلاب الاحتياجات الخاصة ، و ذلك عن طريق أجهزة أو تطبيقات متخصصة تُساعدهم على حل مُشكلاتهم التعليمية و تمنحهم فُرصة أكبر للانخراط في العملية التّعليمية بسهولة .



يسهل التحول الرقمي من عملية مُراقبة أداء الطلاب:

فمن خِلال الأدوات التكنولوجية يستطيع المُعلم استخدام التقنيات التي تُساعده على إنشاء تصور بنسب أداء الطُّلاب العامة و الدقيقة ، ومعرفة مُستوياتهم ، و التعامل مع كلٍ طبقاً لمستواه المناسب ، كما تساعد الأدوات و التقنيات التكنولوجية الحديثة كثيراً في صِناعة الاختبارات الخاصة بأداء الطلاب و إصدار علامات الطلاب بشكل دقيق و سريع ، مما يُسهل متابعة أداء الطلاب و يُعطي للمُعلم الفُرصة لمُلاحظة الفُروق الفَردية بين الطلاب و التّعامل معها .



شحذ مهارات الطُلاب الشّخصية:

فتُسهم التّكنولوجيا في زيادة عدد كبير من المهارات المهمة عند الطُّلاب، مثل إدارة الوقت ، و مهارات التّواصل ، و التّعاون المتبادل ، فهي تَمنح الطُّلاب مساحة اكبر للمُشاركة و التّعلم، بالإضافة الى التّعبير عن ذاتهم و مشاكلهم .



توجيهات للتحول الرقمي و التكنولوجي في التّعليم

يجب تصميم الأدوات التكنولوجية أو استخدامها فقط لتسهيل العملية على المعلم و الطلاب . فالتكنولوجيا هي مجرد أداة ، وحدها لا يمكن أن تساعد كثيرًا ولكن طريقة استخدمها هي الأهم ، فهي ما يجعلها مفيدة للعملية التعليمية . ( تطبيقات عملية لاستخدام التكنولوجيا في التعليم ) هذه طرق سهلة و بسيطة يمكن اتباعها من المعلمين لإدخال التكنولوجيا في الفصول الدراسية :

1 – السبورة الذكية ( السبورة التفاعلية ) SMART Boards :ان SMART Boards توفر تواصل دائم مع الطلاب ، فهي تجمع بين ميزات السبورة التقليدية في الشرح و التعليم و بين الأدوات التعليمية كالفيديو و الانترنت و تطبيقات التعليم.

2- الوسائط الاجتماعية Social Media : ان Social Media مثل الفيسبوك . فيمكن استخدامه لنشر المقالات التعليمية المهمة للوصول الى أكبر قدر ممكن من المتعلمين أو حتى الباحثين في أنحاء الإنترنت المختلفة، والتواصل مع أولياء أمور الطلاب و تقديم تقييمات عما يدرسه الطلاب و عن أدائهم .

4- يوتيوب YouTube: ان Youtube موقع الفديوهات الاشهر في العالم . فإن YouTube الشهير أكبر ثروة لملفات في العالم الان و خاصة ملفات الفيديو التعليمية ،

5- المشاركات السحابية Cloud Sharing : إن Cloud Sharing مثل جوجل درايف Google Drive ، مهمة لحفظ الملفات و مشاركتها بسهولة . فالهدف هنا هو التشارك داخل وخارج الصف الدراسي .

7- الآيباد في التعليم : فيمثل الآيباد فرصة كبيرة للطلاب للمشاركة و التواصل و الإبداع داخل الفصل وخارجه و بالأخص عند عملية البحث و استخراج المعلومات . و يتجلى دوره عند ربطه مع السبورة الذكية .

8- البريد الإلكتروني ورسائل شبكات التواصل الاجتماعي Email & Social Media Messaging :فهو مهم للتواصل الشخصي و الامن بين شخصين أو أكثر بصفة خاصة .



خاتمة

تتغير التكنولوجيا كل دقيقة . فتطبيق التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية و استخدامه في التعليم أصبح ضرورة ملحة و لا مناص منها . نحتاج إلى مواكبة الأجيال الحديثة من أجل إعداد طلابنا جيدا للمستقبل . حيث رأينا سابقاً كيف أن دمج التكنولوجيا في التعليم وتعميمها ليس إلا مسألة وقت ، له فوائده ، و لكن من المهم أيضا ملاحظة أن عمليات التعلم التقليدية ضرورية بنفس القدر . في النهاية سنجد أن التكنولوجيا يمكن أن يكون لها تأثير عميق على تعلم الطلاب.

اعداد مدرسه الكندي الاساسيه للبنات.

**مدرسة الكندي الاساسية للبنات خاص بمؤتمر الابداع الصفوف الثلاثة الأولى في محافظة إربد*



اللجنة المعده للمقالة

اخلاص سرحان

عطاف الشرمان

نسرين ابو الهيجاء