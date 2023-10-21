التعلم الرقمي وأهميته*

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التعليم الرقمي هو التعليم المعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثه
في التدريس وادخال الوسائط التعليميه المختلفة خلال الحصص الصفية
من أمثلة الوسائط التعليمية التقليدية المشاركة في
أنشطة التدريس اليومية : الكتب المدرسية المطبوعة ، السبورات ، الطباشير ،
المختبرات ، الوسائل التعليمية ، المخططات الجدارية .
ومن أمثلة الوسائط التعليمية الحديثة : أجهزة عرض
الشرائح ، تعليم الفيديو التلفزيوني ، التدريس بمساعدة الكمبيوتر ، نظام التعليم
عبر الأقمار الصناعي
أهمية التحول الرقمي في الفصول الدراسية.
التحول الرقمي و التكنولوجيا تجعل التعلم في الفصل
الدراسي أكثر متعة:
الطلاب يفضلون التكنولوجيا لأنهم يظنون أنها تجعل
التعلم أكثر متعه . يحبون جهاز الكمبيوتر المحمول و الأجهزة اللوحية بشكل خاص .
فيمكن أن تصبح المواد التي يعتبرها الطلاب صعبه أو مملة أكثر إثارة للاهتمام بكثير
مع دروس افتراضية أو من خلال الفيديوهات .
الطلاب يكونون أكثر استعداداً للمستقبل تكنولوجياً:
الكثير من الطلاب يعتقدون أن استخدام الأدوات
التكنولوجية في العملية التعليمية سيزيد من إعدادهم للمستقبل المليء بالتكنولوجيا
. فالتكنولوجيا أحد أهم مهارات القرن الحادي والعشرين . فهي ضرورية جدا للنجاح في
الوقت الحالي وهذا العصر . الوظائف قديما لم تكن تحتوي على مكون تكنولوجي ، لكن
اليوم معظم الوظائف تحتوي على أكثر من أداة تكنولوجية . فالتعليم في العصر الحديث
لا يقتصر على حفظ المناهج والكلمات اللغوية فقط ، بل يهتم التعليم الحديث بحل
المشاكل المعقدة و القدرة على حلها مع الآخرين بالتعاون المتبادل .
التكنولوجيا تساعد الطلاب أكثر على التعلم بسرعة
مناسبة لهم:
فالتطبيقات التعليمية المنتشرة حالياً أكثرها تسمح
بالتعليم بطريقة فردية . مما يراعي قدرات واحتياجات الطلاب التعليمية المناسبة لكل
منهم .
يزيد التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية مهارات
التواصل مع الطلاب:
بما أن التكنولوجيا تحتل مكانة كبيرة في حياة
الكثير من الطلاب . عل سبيل المثال ، عندما لا يكون الطلاب في المدرسة ، تقريباً
يرتبط كل ما نشاطاتهم بطريقة ما بالتكنولوجيا . فمن خلال دمج التكنولوجيا المعتادة
للطلاب في الفصل الدراسي سيساعد كثيراً من قدرة الطلاب التعليمية . لذا على
المعلمين تغيير الطريقة التي اعتادوا التدريس بها قديماً و استبدالها بالأساليب
القائمة على أدوات التكنولوجيا الحديثة.
سهولة الوصول للمعلومات الدراسية أو العامة:
فاستخدام الطلاب لشبكة الإنترنت – بضوابط معينة –
يسهل كثيراً قُدرة الطلاب على الوصول للكثير من المعلومات ، و التي في الغالب قد
لا تكون مدرجة حتى في مناهج المدارس ، مما يوسع آفاق الطلاب و ينشط أدمغتهم تجاه
المعلومات ، لكن أهم واجب للمعلم هو أن يرشد طلابه على الطُّرق الصّحيحة للوصول
للمعلومات على شبكة الإنترنت .
جعل التّعليم أسهل:
حيث إن التّقنيات الجديدة مثل تقنيات الفيديو تبسط
المعلومات كثيراً علي الطلاب ، و توفر الوقت للمعلم لترتيب أفكاره و تقلل من جهده
في الشرح و التبسيط ، و منحه المدة الزمنية المناسبة للتركيز على الطلاب ، و
باستخدام التكنولوجيا أصبح التعليم عن بعد ممكنا و الحل البديل لإغلاق الجامعات في
ظل الوباء المنتشر.
تبادل الخبرات بين المعلمين و حتى الطلاب:
فتكنولوجيا التّواصل المُباشر بين الطلاب و بعضهم
، و المُعلمين و بعضهم ، و طبعا المعلمين و طُلابهم بكبسة زر، وهي تجعل التّعاون
بينهم سهلا جدا ، خاصة عند التعاون في المشاريع المُشتركة ، إزالة العوائق
المشتركة كذلك .
التحول الرقمي مهمة للطّلاب ذوي الاحتياجات الخاصة
في العملية التعليمية :
فبوجود التّكنولوجيا أزيلت الكثير من عقبات
التّعلم أمام طّلاب الاحتياجات الخاصة ، و ذلك عن طريق أجهزة أو تطبيقات متخصصة
تُساعدهم على حل مُشكلاتهم التعليمية و تمنحهم فُرصة أكبر للانخراط في العملية
التّعليمية بسهولة .
يسهل التحول الرقمي من عملية مُراقبة أداء الطلاب:
فمن خِلال الأدوات التكنولوجية يستطيع المُعلم
استخدام التقنيات التي تُساعده على إنشاء تصور بنسب أداء الطُّلاب العامة و
الدقيقة ، ومعرفة مُستوياتهم ، و التعامل مع كلٍ طبقاً لمستواه المناسب ، كما
تساعد الأدوات و التقنيات التكنولوجية الحديثة كثيراً في صِناعة الاختبارات الخاصة
بأداء الطلاب و إصدار علامات الطلاب بشكل دقيق و سريع ، مما يُسهل متابعة أداء
الطلاب و يُعطي للمُعلم الفُرصة لمُلاحظة الفُروق الفَردية بين الطلاب و التّعامل
معها .
شحذ مهارات الطُلاب الشّخصية:
فتُسهم التّكنولوجيا في زيادة عدد كبير من
المهارات المهمة عند الطُّلاب، مثل إدارة الوقت ، و مهارات التّواصل ، و التّعاون
المتبادل ، فهي تَمنح الطُّلاب مساحة اكبر للمُشاركة و التّعلم، بالإضافة الى
التّعبير عن ذاتهم و مشاكلهم .
توجيهات للتحول الرقمي و التكنولوجي في التّعليم
يجب تصميم الأدوات التكنولوجية أو استخدامها فقط
لتسهيل العملية على المعلم و الطلاب . فالتكنولوجيا هي مجرد أداة ، وحدها لا يمكن
أن تساعد كثيرًا ولكن طريقة استخدمها هي الأهم ، فهي ما يجعلها مفيدة للعملية
التعليمية . ( تطبيقات عملية لاستخدام التكنولوجيا في التعليم ) هذه طرق سهلة و
بسيطة يمكن اتباعها من المعلمين لإدخال التكنولوجيا في الفصول الدراسية :
1 – السبورة الذكية ( السبورة التفاعلية ) SMART Boards :ان SMART Boards توفر تواصل دائم مع الطلاب ، فهي تجمع بين
ميزات السبورة التقليدية في الشرح و التعليم و بين الأدوات التعليمية كالفيديو و
الانترنت و تطبيقات التعليم.
2- الوسائط الاجتماعية Social Media : ان Social Media مثل
الفيسبوك . فيمكن استخدامه لنشر المقالات التعليمية المهمة للوصول الى أكبر قدر
ممكن من المتعلمين أو حتى الباحثين في
أنحاء الإنترنت المختلفة، والتواصل مع أولياء أمور الطلاب و تقديم تقييمات عما
يدرسه الطلاب و عن أدائهم .
4- يوتيوب YouTube: ان Youtube موقع
الفديوهات الاشهر في العالم . فإن YouTube الشهير
أكبر ثروة لملفات في العالم الان و خاصة ملفات الفيديو التعليمية ،
5- المشاركات السحابية Cloud Sharing : إن Cloud Sharing مثل جوجل درايف Google Drive ، مهمة لحفظ
الملفات و مشاركتها بسهولة . فالهدف هنا هو التشارك داخل وخارج الصف الدراسي .
7- الآيباد في التعليم : فيمثل الآيباد فرصة كبيرة
للطلاب للمشاركة و التواصل و الإبداع داخل الفصل وخارجه و بالأخص عند عملية البحث
و استخراج المعلومات . و يتجلى دوره عند ربطه مع السبورة الذكية .
8- البريد الإلكتروني ورسائل شبكات التواصل الاجتماعي Email & Social Media Messaging :فهو مهم للتواصل
الشخصي و الامن بين شخصين أو أكثر بصفة خاصة .
خاتمة
تتغير التكنولوجيا كل دقيقة . فتطبيق التحول
الرقمي في المؤسسات التعليمية و استخدامه في التعليم أصبح ضرورة ملحة و لا مناص
منها . نحتاج إلى مواكبة الأجيال الحديثة من أجل إعداد طلابنا جيدا للمستقبل . حيث
رأينا سابقاً كيف أن دمج التكنولوجيا في التعليم وتعميمها ليس إلا مسألة وقت ، له
فوائده ، و لكن من المهم أيضا ملاحظة أن عمليات التعلم التقليدية ضرورية بنفس
القدر . في النهاية سنجد أن التكنولوجيا يمكن أن يكون لها تأثير عميق على تعلم
الطلاب.
اعداد مدرسه الكندي الاساسيه
للبنات.
**مدرسة الكندي الاساسية للبنات خاص بمؤتمر الابداع الصفوف الثلاثة الأولى في محافظة إربد*
اللجنة المعده للمقالة
اخلاص سرحان
عطاف الشرمان
نسرين ابو الهيجاء
MENAFN21102023000072011014ID1107280824
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