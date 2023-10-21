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القتل والتنكيل والإبادة في غزة.. لماذا الاستغراب؟

10/21/2023 2:41:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. كامل العجلوني







لا شك أن أحداث غزة هي الشغل الشاغل لأي إنسان يحمل جزءاً صغيراً من إنسانية، فكيف إذا كان عربياً مسلماً ويرى المذابح وقتل الأطفال الرضع والنساء والمسنين ويتلذذون بقتل كل روح غير يهودية!
الحديث باستمرار عن صور من غزة وما يحدث في غزة واستغراب الناس بما يرون والتعجب من تصريحات لقادة في إسرائيل بأن العرب هم حيوانات بشرية وتدمير غزة الكامل وقتل سكانها وتشريدهم، إن هذا الاستغراب يأتي لجهلنا بعقيدتهم، والتي تقول إن قتل أي شخص غير يهودي هو عبادة، وإن أملاك غير اليهود هي أصلاً لليهود والمالك مغتصب لها، وإن غير اليهود هم حيوانات خلقها الله بشكل بشر لكي لا تؤذي ذوق اليهودي، وهم لا يعتبرون غير اليهود مخلوقات تساويهم فهم السادة وباقي البشر عبيد، وما يدور من حديث في هذه الأيام فيه استغراب لأعمالهم الإجرامية وإبادتهم للعرب والمسلمين ووصفه بالإنسانية، فتعريف الإنسان لا ينطبق إلاّ عليهم وعلى من كانت أمّه يهودية، لأن الروح الإلهية والعياذ بالله تحلّ في الرحم اليهودي عند الحمل، فاليهودي في معتقداتهم جزء من الذات الإلهية وأي اعتداء عليه هو- والعياذ بالله- تجاوز على الذات الإلهية، ومن هذا المنطلق رأيت إعادة نشر ما جاء في كتاب "قبول الآخر في اليهودية... حقيقة أم سراب".
ومع قراءتي لمعظم ما يكتب هذه الأيام في الصحف الرئيسة والإذاعات والنشرات العالمية لا يتحدث أحد عن هذه المعتقدات، ولذا من الواجب لإجلاء الحقائق وعدم دخولنا في خيالات وخاصة التي يروّجها المتصهينون واليهود لا يخفونها بتصريحاتهم العلنية يجب على كل عربي أو مسلم أن يعود لأدبياتهم ودساتيرهم فلن يجد عهداً أوفوا به ولا احتراماً لغير اليهودي وحتى الذين ساندوهم قرونا لن يُقبل منهم انتقاد إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر واتهام اللاسامية جاهز لكل من تسول له نفسه بالإشارة تلميحاً أو تصريحاً لهذه الجرائم، وما أن اتهم شخص أو جهة باللاسامية في الغرب وأميركا فالسجن والتشهير وقطع الرزق مصيره، حيث أصبحت كل القوى الاقتصادية وأغلب الجهات الأكاديمية ودول برمّتها تحت سيطرتهم، وما هذا الإجماع على تأييد إسرائيل وإعطائها كل الحق بالقتل والتدمير دون أي إشارة للضحايا في غزة أو الضفة أو جنوب لبنان ما هو إلاّ انحياز سياسي وديني ليس غريباً بالنسبة لهم حيث أن الصهيونية المسيحية أقوى بكثير من الصهيونية اليهودية فإذا اجتمعتا كانت أقوى قوى عالمية، فاستيقظوا يا عرب وكفى خداعاً للنفس والضحك على الذقون، وإليكم بعض المعلومات الموثقة:
اليهوديـة
اليهودية دين سماوي أصلاً، ويسمى في بعض الأقطار، مثل العراق، الموسوية، نسبة إلى النبي موسى –عليه السلام- الذي أنزلت عليه التوراة في طور سيناء. وبالرغم من قناعة بعض اليهود الأرثوذكس بأن الذي بين أيديهم هو كلام الله، يعتقد الآخرون بأن المكتوب هو ترجمة لما أراد الله ويشكك اليهود المتحررون في ذلك.
والكتاب الذي أُنْزِل على موسى هو التوراة، وإن تم الاتفاق على بعض أجزائها على أنها التوراة الأصلية إلا أنه مختلف على بعض أجزائها الأخرى، فالمتفق عليه هو الأجزاء الخمسة الأولى، وهي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر العدد وسفر التثنية، وهي مجموعة متعارف عليها بالعهد القديم. وهناك اختلاف بين الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية باعتبار أسفار أخرى جزءاً من العهد القديم أو إضافته بتواريخ مختلفة.
التوراة وأسفارها
 إن أسفار التوراة (العهد القديم) المتداولة اليوم هي تسعة وثلاثون حسب النسخة البروتستانتية، وستة وأربعون حسب النسخة الكاثوليكية. وأولها سفر التكوين الذي ليس فيه أي إشارة تشير إلى علاقة موسى بها رواية أو تدويناً أو إملاء أو وحياً. ثم الأربعة التالية له وهي أسفار الخروج واللاويين والعدد والتثنية التي تحتوي ما يفيد أنها عائدة إلى حقبة حياة موسى.
التلمود
اشتقّت كلمة "تلمود" من الكلمة الآرامية – العبرية "لماد" أي تعلم "تتلمذ"، ومنها كلمة تلميد – تلميذ بالعربية – وكلمة تلمود تعني التعاليم، وأطلقت مجازاً على الكتاب الحاوي: مجموعة تعاليم اليهودية وشرائعها وتقاليدها التي تتمتع بسلطة نافذة لازمت الكتاب المقدس (التوراة). والتلمود هو الكتاب العقائدي الذي وحده يفسر معارف اليهود كلّها ويبسط تعاليمهم، فهذا القانون الشفهي (أي التلمود) يُدعى "توراة شبعل بيه"، أما الشريعة المكتوبة (أي التوراة) – العلم – النظرية – (Doctrine) Theory – فيدعى "توراة شيختاف" – الشريعة المكتوبة. وقد حددته (التلمود) دائرة المعارف اليهودية العامة، بأنه الكتاب العقائدي الذي يتضمن معارف اليهود ويشمل تعاليمهم، ويحوي كل نواحي الحياة الإنسانية. وهو جزء من القانون اليهودي المعترف به، غير وارد في التوراة المكتوبة (أي في الكتب الخمسة الأولى من أسفار العهد القديم)، وهو يتناول سائر نواحي الحياة اليهودية بحرفية مقيتة تمتد من العقيدة إلى اللاهوت إلى تاريخ أحكام قضائية إلى قوانين في شتى مناحي الحياة، بدءاً بشروط زراعة الأرض وانتهاءً بمواصفات المشيح (المسيح) الآتي الذي ينتظره اليهود.
الجِمـاراه = التتمة
 وهي بكسر الجيم ومعناها الإكمال أو الإتمام، وجاءت الجماراه نتيجة لتعليق اليهود الكثير على المشناه ووضع حواشي وشروحات مسهبة لها، دعوها جمارا (وهي اسم مشتق من الفعل العبري (أكمل– أنهى) وقد أضحت جزءاً من التلمود، والجمارا اثنان: جمارا أورشليم (فلسطين)، وجمارا بابل.
منزلة التلمود وسلطته عند اليهود
 للتلمود منزلة فريدة عند اليهود، الذين يرونه أفضل وأعظم من التوراة وهو كتاب منزل كما جاء في صفحاته وفي أقوال الحاخامين عنه، وخاصة اليهود الأرثوذكس ممن تبنوا التلمود، على عكس اليهود الإصلاحيين الذين أنكروا أن القانون الشفهي (التلمود) منزل من السماء أو مرويٌّ عن موسى النبي، وقد جاء في أقوال الحاخامين: "أولئك الذين يكرسون أنفسهم (يدرسون) لقراءة الكتاب المقدس يؤدون فضيلة لا ريب فيها لكنها ليست كبيرة، وأولئك الذين يدرسون المشناه يؤدون فضيلة سوف ينالون المكافأة عليها، لكن أولئك الذين يأخذون على عاتقهم دراسة الجماراه يؤدون فضيلة سامية جداً (التلمود، ميتسيا).
ليس هناك ما هو أسمى مقاماً من التلمود المقدس: إن التوراة أشبه بالماء والمشناه أشبه بالنبيذ، أما الجماراه فهي أشبه بالنبيذ العطري. والإنسان لا يستغني عن الكتب الثلاثة المذكورة كما لا يستغني عن الأصناف السالف ذكرها، وبعبارة أخرى فإن شريعة موسى مثل الملح، والمشناه مثل الفلفل والجماراه مثل البهار، فلا يمكن للإنسان أن يستغني عن واحد من هذه الأصناف (التلمود-سوفريم-الكتاب والأدباء).
الشعور بالفوقية والإبادة الجماعية للأغيار وأثرها في إبادة العرب والمسلمين
تجسدت الفوقية والإبادة الجماعية للأغيار (الغوييم) في شرائع التلمود - المشناه (Mishnah Torah) التي كتب معظمها موسى بن ميمون في أواخر القرن 12م، ومجموعة الشرائع المعتمدة حتى يومنا هذا، المعروفة، كما أسلفت، بمجموعة (شلحان عاروخ) الطاولة المفتوحة التي ألفها الرابي يوسف كارو في أواخر القرن 16م ضمن العقوبات التي تحل على اليهودي في حال اعتدائه على أحد الأغيار (إذا كانت ضحيته من الأغيار) يختلف شكل العقوبة تماماً؛ فاليهودي الذي يقتل أحد الأغيار يكون مذنباً فقط بارتكاب معصية ضد شرائع السماء، وهي معصية على الإطلاق، وأما القاتل من الأغيار الذي يصادف وجوده تحت السلطة القضائية اليهودية فينبغي أن ينفذ فيه حكم الإعدام سواء أكانت الضحية يهودية أم غير يهودية، أما إذا كانت الضحية من الأغيار وتحول القاتل عن ديانته واعتنق اليهودية فإنه لا يعاقب.
ولكل هذا صلة عملية ومباشرة بحقائق دولة إسرائيل الحالية على الرغم من أن القانون الجنائي في هذه الدولة لا يميز بين اليهود والأغيار فإن الحاخامات الأرثوذكس الذين يتبعون التلمود في إرشاد رعيتهم يجرون مثل هذا التمييز بالتأكيد أما النصيحة التي يسدونها للجنود المتدينين فهي نصيحة لها أهمية خاصة.
فلما كان حتى المنع المفروض على قتل أحد الأغيار دون تحفظ، منعاً ينطبق في حده الأدنى فقط على (الأغيار) الذين لسنا نحن اليهود في حالة حرب معهم فقد وصل عدد من الحاخامات المعلقين في الماضي إلى الاستنتاج القائل إن جميع الأغيار في زمن الحرب الذين ينتمون إلى السكان العاديين أغيار يمكن قتلهم أو حتى أغيار ينبغي قتلهم. ومنذ عام 1973، وهذا المبدأ يبث علناً من أجل إرشاد الجنود المتدينين. وكان أول حض رسمي من هذا النوع مضمناً في كتيب نشرته قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وهي المنطقة التي تشمل الضفة الغربية، وقد كتب الكاهن الرئيس لهذه القيادة في الكتيب يقول: عندما تصادف قواتنا مدنيين خلال الحرب أو في أثناء عملية مطاردة أو في غارة من الغارات وما دام هناك عدم يقين حول ما إذا كان هؤلاء المدنيون غير قادرين على إيذاء قواتنا فيمكن قتلهم بحسب الهلاخا (الشريعة) لا بل ينبغي... قتلهم؛ إذ ينبغي عدم الثقة بالعربي في أي ظرف من الظروف حتى وإن أعطى انطباعاً بأنه متمدن. ففي الحرب يسمح لقواتنا وهي تهاجم العدو، بل إنها مأمورة بالهلاخا (الشريعة) بقتل المدنيين الطيبين، أي المدنيين الذين يبدون طيبة في الظاهر (بهذا صرح الكولونيل الحاخام أ. افيدان (زيميل) حول ما يسمى طهارة السلاح في ضوء الهلاخا (الشريعة) في أعقاب حرب يوم الغفران – فصول التأمل والهلاخا والأبحاث في قيادة المنطقة الوسطى عام 1973) كما هي مقتبسة في مجلة (هعولام هزه) في 5 كانون الثاني عام 1974 وقد اقتبسها أيضاً دافيد شاحام في فصل التأمل في الملحق في 28 آذار عام 1974 وامنون روبنشتاين" من يزور الهلاخا" في صحيفة معاريف في 13 تشرين الأول عام 1975، ويذكر روبنشتاين أن الكتيب سحب من التداول في وقت لاحق بأمر من رئيس الأركان على افتراض أنه يشجع الجنود على عصيان أوامره، ولكن روبنشتاين يشكو من عدم إخضاع الحاخام افيدان لمحاكمة عسكرية كما أن أي حاخام عسكرياً كان أم مدنياً، لم يعترض على ما كتبه افيدان.
ونجد شرحاً لهذا المبدأ نفسه في الرسائل التالية المتبادلة بين جندي إسرائيلي شاب وحاخامه، قد نشرت في الكتاب السنوي الخاص بإحدى الكليات الدينية الأكثر شهرة من غيرها، وهي مدراشوت نوعيم التي تعلم فيها العديد من قادة الحزب الديني القومي وغوش ايمونيم والنشيطون فيهما، وفي رسالة من الجندي موشيه إلى الحاخام شمعون وايزر:
"بعون الله إلى المحترم حاخامي العزيز:
أود أولاً أن أسأل عن أحوالك وأحوال عائلتك. أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام، لم أكتب إليك منذ وقت طويل، أرجو أن تغفر لي ذلك، أتذكر في بعض الأحيان الآية القائلة "متى آتي وأمثل أمام الله"، أتمنى دون أن أكون متيقناً من ذلك أن آتي خلال إجازة من إجازاتي، يجب أن أفعل ذلك.
في إحدى المناقشات التي جرت في مجموعتنا دار نقاش حول طهارة السلاح وبحثنا ما إذا كان علينا قتل رجال غير مسلحين – أو نساء وأطفال – أو ربما إذا كان علينا الانتقام من العرب. ثم أجاب كل واحد منا بحسب فهمه للأمر، ولكنني لم أستطع التوصل إلى قرار واضح وما إذا كان ينبغي أن يعامل العرب مثل العماليق، أي انه مسموح للمرء بقتلهم (هكذا ورد) حتى تمحى ذكراهم تحت السماوات، أو ربما كان على المرء أن يفعل كما يحصل في الحرب العادلة التي يقتل المرء فيها الجنود فحسب.
أما مشكلتي الثانية فهي عما إذا كان مسموحاً لي بأن أعرّض نفسي للخطر بالسماح لامرأة ما بأن تبقى على قيد الحياة؛ لأنه حصلت حالات ألقت فيها النساء قنابل يدوية، أو ما إذا كان مسموحاً لي بأن أعطي جرعة ماء لعربي يرفع يده؛ لأنه قد يكون هناك سبب يدعو إلى التخوف من أنه قد يكون قاصداً خداعي، وسوف يقتلني، وقد حصلت أشياء كهذه.
في جواب الحاخام شمعون وايزر على رسالة الجندي موشيه:
إن الحرب بالنسبة إلينا ليست لعبة بل ضرورة حيوية وعلينا بحسب هذا المعيار، فقط، أن نقرر كيف نشن الحرب... فمن جهة نبدو أننا نتعلم أن اليهودي إذا قتل أحد الأغيار فإنه يُعدّ قاتلاً، وأن خطورة عمله، باستثناء حقيقة أن أي محكمة لا تملك حق معاقبته هي بمثل خطورة أي عملية قتل أخرى، ولكننا نجد في مكان آخر في المراجع نفسها أن الحاخام شمعون درج على القول: أفضل الأغيار- اقتله، أفضل الأفاعي – اسحق نخاعها.
من جهة أخرى، نجد الشرح الحقيقي في الملحق (التوسفوت) – ملحق التلمود القاضي بالابتعاد عن الأغيار الذين يسقطون في بئر والامتناع عن مساعدتهم في الخروج منه. ولكن القاضي أيضاً بالامتناع عن دفعهم إلى البئر حتى يقتلوا والذي يعني ضرورة الامتناع عن إنقاذهم من الموت والامتناع عن قتلهم مباشرة، وأكد كتاب التوسفوت (الملحق) – ملحق التلمود ما قيل في مكان آخر "أفضل الأغيار – اقتله" وهذا هو الفارق بين اليهود والأغيار؛ فعلى الرغم من أن القاعدة القائلة "ومن يأتي لقتلك اقتله أولاً تنطبق على اليهودي كما جاء في مقالة السنهدرين (في التلمود) في الصفحة 72أ، إلا أن هذه القاعدة مع ذلك تنطبق عليه فقط إذا كان هناك سبب فعلي للتخوف من كونه آتياً لقتلك، مع أنه يجب عادة في زمن الحرب افتراض أن الأغيار آتون لقتلك. هذه هي قاعدة طهارة السلاح بحسب الهلاخا – وليس المفهوم الغريب المقبول به الآن في الجيش الإسرائيلي الذي كان سبباً في الخسائر الفادحة في الأرواح اليهودية. وفي نهاية جواب موشيه للحاخام شمعون وايزر قال موشيه: بحسب الهلاخا في زمن الحرب ليس مسموحاً لي فقط ولكنني مأمور بأن أقتل كل عربي أصادفه رجلاً كان أو امرأة إذا كان هناك سبب للخوف من أن يساعدوا في الحرب ضدنا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفيما يتعلق بي عليّ أن أقتلهم حتى إذا كان ذلك قد يؤدي إلى تورطي مع القانون العسكري، واختتم موشيه رسالته للحاخام شمعون بالقول:
إن هذا المبدأ من مبادئ الهلاخا بشأن القتل، ولكن لا مجال للشك في أن لهذا المبدأ على صعيد الممارسة تأثيراً في إصدار الأحكام العدلية خصوصاً من قبل السلطات العسكرية، فالواقع هو أنه في كل الحالات التي أقدم فيها يهوديّ على قتل عرب غير محاربين في سياق عسكري، أو شبه عسكري بما فيها حالات القتل الجماعي، كما في حالة مجزرة كفر قاسم عام 1956، فإن القتلة إن لم يكن قد أطلق سراحهم جميعاً تلقوا أحكاماً خفيفة إلى أقصى الحدود، أو نالوا إعفاءات خففت عقوباتهم إلى حد باتت معه في حكم اللاشيء (وعلى العكس من ذلك فإن الأشخاص المذنبين بجرائم من هذا القبيل يسمح لهم بالارتقاء حتى إلى مناصب عامة رفيعة). ومن الأمثلة على ذلك حالة شموئيل لاهيس الذي كان مسؤولاً عن مذبحة قتل فيها بين 50-75 فلاحاً عربياً سجنوا في مسجد بعدما غزا الجيش الإسرائيلي قريتهم خلال عام 1948/1949 فمن بعد إحالته على محاكمة شكلية منح لاهيس عفواً كاملاً بفضل تدخل دافيد بن غوريون لتخفيف العقوبة ورفعها عنه. وعلى العكس من ذلك فقد مضى هذا الرجل في سبيله ليصبح محامياً مرموقاً، وفي أواخر السبعينيات عين مديراً عاماً للوكالة اليهودية (الهيئة التنفيذية للحركة الصهيونية) مكافأة له، وفي أوائل عام 1978 نوقشت في الصحافة الإسرائيلية على نطاق واسع الحقائق المتعلقة بماضيه ولكن لم يقدم أي حاخام أو عالم حاخامي على التشكيك لا في العفو ولا في أهليته لمنصبه الجديد ولم يجر إبطال تعيينه.
"نحن اليهود لسنا سوى سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه وجلاديه".
(دكتور أوسكار ليفي)
وعنصرية اليهود لا حدود لها فقد قال موسى بن ميمون كما ينقله عنه إسرائيل شاحاك (أحد أشهر كتاب إسرائيل): "ومن المسموح به تجربة عقار من العقاقير على الأغيار إذا كان ذلك يفي بغرض ما".
وهذا ما يكرره، حسب قول إسرائيل شاحاك، الحاخام الشهير موسى ايرلس، وبالتالي يجوز أن يجرب العقار على الأغيار حتى قبل أن يجرّب على الحيوانات، وليس من المهم ما قد يحدث من مخاطر ومضاعفات على صحة متعاطي العقار لأن المتعاطي من الأغيار، ولا يوجد ما يمنع من الإضرار بهم أو حتى قتلهم بشرط أن لا يكتشف هذا الأمر، وأن لا يؤدي مثل هذا العمل إلى الإضرار بالطبيب اليهودي، أو ما هو أشد، الإضرار بطائفة اليهود في تلك البلاد.
وتوضيحاً لبعض المفاهيم العنصرية التي وردت في التلمود نورد بعض المختارات التلمودية:
بعض تعاليم التلمود
 1 - متى يستطيع اليهودي أن يفعل الشر؟
إذا أحسّ اليهودي برغبة لأن يقوم بعمل شرير فليذهب إلى مدينة لا يعرفه فيها أحد ويفعل ما يشاء هناك (Moed Kattan, 17a).
2 - عقاب من يخالف الحاخام.
إن من يخالف الحاخام يستحق الموت وسيعاقب بوضعه في براز يغلي في جهنم (Erubin, 21b).
3 - ضرب اليهودي جزاؤه القتل.
إذا قام شخص غير يهودي بضرب يهودي فإن عقاب غير اليهودي هو القتل (Sanhedrin, 58a).
4 - إن خداع غير اليهودي مسموح.
يُسمح لليهودي بعدم دفع الأجرة المستحقة عليه لغير اليهودي مقابل عمله (Sanhedrin, 57a).
5 - لليهود المقام السامي.
إذا قام ثور يملكه يهودي بخرق ثور يملكه كنعاني بقرنه فإنه لا يحاسب، ولكن إذا قام ثور يملكه كنعاني بخرق ثور يملكه يهودي بقرنه فعليه الدفع (Baba Kamma, 37b).
6 - يمكن لليهودي أن يسرق من غير اليهودي.
إذا وجد يهودي شيئاً أو حاجةً أضاعها شخص غير يهودي، فليس من الضروري إعادتها له (Baba Kamma, 113b)، (Baba Mezia, 24a).
لن يصفح أو يسامح الله اليهودي إذا فعل ما يلي: (Sanhedrin, 76a).
‌أ- زوّج ابنته لرجل كبير في السن.
‌ب- أخذ زوجة ابنه.
‌ج- أعاد شيئاً أضاعه شخص غير يهودي.
7 - يمكن لليهودي أن يسرق غير اليهودي ويقتله.
- ليس هناك عقاب لليهودي عندما يقوم بقتل شخص غير يهودي. ويمكن لليهودي أن يُبقي وألا يعيد ما قام بسرقته من الشخص غير اليهودي (Sanhedrin, 57a).
- يعدّ الأشخاص غير اليهود خارج نطاق حماية القانون وإن الله سمح بأموالهم لإسرائيل (Baba Kamma, 37b).
8 - يمكن لليهود الكذب على غير اليهود.
يمكن لليهودي أن يكذب أو يحتال على غير اليهودي وذلك بهدف خداعه (Baba Kamma, 113a).
9 - الأطفال غير اليهود شبه بشر.
- جميع الأطفال من غير اليهود حيوانات (Yebamoth, 98a).
- جميع البنات غير اليهوديات قذرات منذ الولادة (Abodah Zarah, 36b).
- الأشخاص غير اليهود يفضلون الجنس مع الأبقار (Abodah Zarah, 22a-22b).
مما تقدّم، على كل عربي ومسلم أن يعلم أن اليهودي لا يعترف بإنسانية غير اليهودي وأن تفوقه حق إلهي وأن قتل الآخر أمر ديني إذا لم يكن في وجوده خدمة لليهودية، والعودة إلى تاريخهم في التوراة والتلمود يعطي صورة جلية لهمجيتهم وطغيانهم وهذا موثق في التوراة والتلمود ولا حاجة لذكر مذابحهم لأننا سنحتاج إلى مقالة مطولة، وأعمالهم الشنيعة والإجرامية موثقة منذ بداية القرن التاسع عشر والعشرين قبل قيام دولتهم وتعاملهم مع العرب في فلسطين ولبنان وسورية وكل مكان وجدوا فيه إلاّ دليلاً على ذلك.
وعلى من عنده شك أن يعود لأدبياتهم الدينية والصهيونية، وما تحالف أميركا والغرب معهم إلاّ للقضاء على الشعب الفلسطيني وكل عربي ومسلم.
والله من وراء القصد..

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