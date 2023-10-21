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عام على استشهاد عدي التميمي.. الشاب الذي روّع جيش الاحتلال

10/21/2023 2:41:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تمر اليوم السبت، الذكرى الأولى لاستشهاد الشاب عدي التميمي. ولد البطل الثوري في شهر نوفمبر/تشرين ثاني عام 1999، وكان يفترض أن يطفئ شمعة عيد ميلاده الـ23 بعد أسابيع.

كان التميمي شاب متأنق دومًا ويفيض بالقوة والإيمان، اعتقلته قوات الاحتلال رغم صغر سنه أكثر من مرة. رياضي من الطراز الأول، يلعب في أندية المدينة، ويهوى لعبة كمال الأجسام.

مساء 8 من أكتوبر 2022، ترجل البطل عدي من سيارة الأجرة بكل هدوء على حاجز مخيم شفاط، ومن ثم امتشق مسدسه ليوجه رصاصات مسدسه من مسافة قريبة جدا على رؤوس الجنود الإسرائيليين.

اعترفت قوات الاحتلال بمقتل جندية تدعى "نوعا لازار" وإصابة آخر بجروح بخطيرة، قبل أن يلوذ بالفرار وتمكن من الانسحاب.

اختفى البطل عدي التميمي بين أزقة وحواري القدس التي احتضنته، وقدم شباب القدس فعلا مقدرًا بحلق شعورهم ليشكلوا له حماية وغطاء للتحرك؛ لكونه اعتاد أن يكون حليق الشعر.

جند الاحتلال قوته ومخابراته وطائراته للوصول للبطل عدي التميمي، فحاصر مخيم شعفاط، وقطع أوصال المدن القريبة، وأقام الحواجز إلا أنه فشل في تحقيق هدفه.

في 19 من أكتوبر 2022، استطاع البطل التميمي الوصول إلى مستوطنة“معاليه أدوميم” شرقي القدس ليشتبك مع حراسها فيلقى ربه شهيدا.

تصدر اسم الشاب الفلسطيني عدي التميمي منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل“عربيا” عقب استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة“معاليه أدوميم” شرقي القدس.

عمّ إضراب محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة حدادا على روح التميمي، كما انطلقت مسيرات غضب حاشدة في مدن الضفة ندد المشاركون فيها بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. -فلسطين أونلاين

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