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بايدن: هجوم حماس استهدف وقف اتفاق تاريخي لإسرائيل مع السعودية

10/21/2023 2:41:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن، أن جزءًا من أهداف هجوم "حماس" على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كان لإحباط جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاء ذلك في كلمة للرئيس الأمريكي، خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، مساء أمس الجمعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "أحد أسباب تحرك "حماس" تجاه إسرائيل، هو أنهم كانوا يعلمون أنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين".

وتابع بايدن، قائلا: "خمنوا لماذا؟ لقد أراد السعوديون الاعتراف بإسرائيل، وكانوا على وشك أن يتمكنوا من القيام بذلك رسميا".

وكانت السعودية، قد باركت لجارتيها الإمارات والبحرين بإقامة علاقات مع إسرائيل، في عام 2020، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

لكن الرياض لم تحذو حذوهما، وقالت إنه "ينبغي إقامة الدولة الفلسطينية أولا".

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن "الشواهد تدل على أن المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية".

وأوضحت أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنيًا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".

وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض، أن "المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، تواصل التقدم".

وجاء ذلك تزامنا مع تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن "السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل"، لكنه شدد على "أهمية القضية الفلسطينية".


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