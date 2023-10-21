عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "إسرائيل"
تستهدف آلاف المدنيين والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز.
وأضاف عباس في كلمته بقمة القاهرة للسلام التي
تستضيفها مصر، اليوم السبت، "نحذر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة
والقدس والضفة الغربية".
وتابع الرئيس الفلسطيني في
القمة التي تعقد في إطار
الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة: حكومة الاحتلال
الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار.
وأردف: نجدد رفضنا قتل المدنيين من الجانبين.
واستكمل عباس: دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب
غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه على مجلس الأمن
القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني.
وقال عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا.
وأضاف: نؤكد أن السلام يتحقق بتنفيذ حل
الدولتين وإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين.
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