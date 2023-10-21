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عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

10/21/2023 2:41:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "إسرائيل" تستهدف آلاف المدنيين والمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز.

وأضاف عباس في كلمته بقمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر، اليوم السبت، "نحذر من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية".

وتابع الرئيس الفلسطيني في القمة التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة: حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار.

وأردف: نجدد رفضنا قتل المدنيين من الجانبين.

واستكمل عباس: دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه على مجلس الأمن القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني.

وقال عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا.

وأضاف: نؤكد أن السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين.

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