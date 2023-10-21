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السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن يحدث

10/21/2023 2:41:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت ظهر اليوم السبت قمة القاهرة للسلام بشأن تطورات الحرب في غزة.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية، إن الإنسانية في اختبار أمام ما يحدث في غزة.

وأضاف السيسي: "ندين بوضوح استهداف المدنيين المسالمين"، مشدداً على أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وخاصة على حساب مصر".

وطالب الرئيس المصري في القمة التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، بوضع "خارطة طريق تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام.. وخارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولا لإقامة دولة فلسطينية".

وتابع: "نتابع بدهشة الصمت العالمي تجاه ممارسات العقاب الجماعي في غزة.. ندعو إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء في غزة"، مضيفاً أن مصر انخرطت في جهود مضنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة.

ونقلا عن موقع "العربية. نت": شدد السيسي على أن القصف الإسرائيلي المستمر للجانب الفلسطيني من معبر رفح أعاق المساعدات، وبجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وآمن.

وأردف: تهجير الفلسطينيين يعني إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يرفض ترك أرضه حتى لو كان تحت الاحتلال.

وزاد السيسي: "حل القضية الفلسطينية الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم.. ويجب إحياء الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية".

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