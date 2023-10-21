السيسي: تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر لن يحدث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انطلقت ظهر اليوم السبت قمة القاهرة للسلام
بشأن تطورات الحرب في غزة.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الكلمة
الافتتاحية، إن الإنسانية في اختبار أمام ما يحدث في غزة.
وأضاف السيسي: "ندين بوضوح استهداف
المدنيين المسالمين"، مشدداً على أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل
عادل لن يحدث وخاصة على حساب مصر".
وطالب الرئيس المصري في القمة التي تعقد في إطار الجهود المبذولة
لوقف الحرب على غزة، بوضع "خارطة طريق
تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام.. وخارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف
إطلاق النار وصولا لإقامة دولة فلسطينية".
وتابع: "نتابع بدهشة الصمت العالمي تجاه
ممارسات العقاب الجماعي في غزة.. ندعو إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني
والمدنيين الأبرياء في غزة"، مضيفاً أن مصر انخرطت في جهود مضنية لتنسيق
المساعدات الإنسانية للمحاصرين في غزة.
ونقلا عن موقع "العربية. نت": شدد
السيسي على أن القصف الإسرائيلي المستمر للجانب الفلسطيني من معبر رفح أعاق
المساعدات، وبجب ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستدام وآمن.
وأردف: تهجير الفلسطينيين يعني إنهاء وتصفية
القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يرفض ترك أرضه حتى لو كان تحت
الاحتلال.
وزاد السيسي: "حل القضية الفلسطينية
الوحيد هو حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم.. ويجب إحياء الأفق السياسي
لتنفيذ حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية".
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