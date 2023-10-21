السوداني: لا يحق لأحد التصالح أو التنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ما يحدث في غزة اليوم أمر لا يمكن قبوله.
وتساءل السوداني في كلمته بقمة القاهرة للسلام
التي تستضيفها مصر، اليوم السبت، "ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال ووضع
حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المكافح الصامد"؟.
ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أضاف رئيس الوزراء العراقي: الصراع في غزة قد
يمتد إقليميا على نحو قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية.
وتابع: القضية الفلسطينية ما كان لها أن تصل
إلى هذا الحد لو تم الاستماع لشعب له حقوق مشروعة.
وأردف السوداني: العراق يرفض بشدة أي تهجير
للفلسطينيين من قطاع غزة وأي دعوات للنزوح.
واستكمل: نطالب بوقف إطلاق النار وفتح المعابر
الإنسانية بغزة ثم العمل على تبادل الأسرى والمعتقلين.
وزاد رئيس الوزراء العراقي: ليس من حق أحد أن
يتصالح أو يتنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني الذي هو الوحيد صاحب القضية.
MENAFN21102023000072011014ID1107280815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.