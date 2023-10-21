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السوداني: لا يحق لأحد التصالح أو التنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني

10/21/2023 2:41:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ما يحدث في غزة اليوم أمر لا يمكن قبوله.

وتساءل السوداني في كلمته بقمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر، اليوم السبت، "ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المكافح الصامد"؟.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أضاف رئيس الوزراء العراقي: الصراع في غزة قد يمتد إقليميا على نحو قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وتابع: القضية الفلسطينية ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد لو تم الاستماع لشعب له حقوق مشروعة.

وأردف السوداني: العراق يرفض بشدة أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة وأي دعوات للنزوح.

واستكمل: نطالب بوقف إطلاق النار وفتح المعابر الإنسانية بغزة ثم العمل على تبادل الأسرى والمعتقلين.

وزاد رئيس الوزراء العراقي: ليس من حق أحد أن يتصالح أو يتنازل نيابة عن الشعب الفلسطيني الذي هو الوحيد صاحب القضية.

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