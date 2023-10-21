غزة.. استشهاد 4385 بينهم أكثر من 1700 طفل

غزة.. استشهاد 4385 بينهم أكثر من 1700 طفل
التاريخ
10/21/2023 2:40:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع خلّفت 4385 شهيدا، بينهم 1756 طفلا، و976 امرأة، إضافة إلى 13561 مصابا.
MENAFN21102023000072011014ID1107280813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.