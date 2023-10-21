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غزة.. استشهاد 4385 بينهم أكثر من 1700 طفل

10/21/2023 2:40:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع خلّفت 4385 شهيدا، بينهم 1756 طفلا، و976 امرأة، إضافة إلى 13561 مصابا.

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