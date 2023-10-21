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الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الكابوس الذي يهدد الأطفال

10/21/2023 2:40:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف غوتيريش في كلمته بقمة القاهرة للسلام، اليوم السبت: يجب تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات.

وتابع: نجدد الدعوة لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في القمة التي تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، أنه "حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد الأطفال".

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