الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الكابوس الذي يهدد الأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
إن سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية.
وأضاف غوتيريش في كلمته بقمة القاهرة للسلام،
اليوم السبت: يجب تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس
والمستشفيات.
وتابع: نجدد الدعوة لوقف إطلاق النار من أجل
تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في القمة التي
تعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، أنه "حان الوقت لإنهاء هذا
الكابوس الذي يهدد الأطفال".
MENAFN21102023000072011014ID1107280812
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.