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اليونيسف تدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة

10/21/2023 2:40:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



  • جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) نداءها لوصول مستمر للمساعدات الإنسانية لتوفير المساعدة التي تشتد الحاجة إليها مع تفاقم الوضع، مشيرة إلى نقل أكثر من 44 ألف قارورة من مياه الشرب التي قدمتها اليونيسف- وهي كافية لـ22 ألف شخص لمدة يوم واحد فقط- عبر معبر رفح اليوم، كجزء من قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي".

    وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "بوجود مليون طفل في غزة يواجهون الآن أزمة حماية وأزمة إنسانية حرجة، فإن إيصال الماء هو مسألة حياة أو موت. كل دقيقة مهمة".

    وأضافت راسل: "هذه الدفعة الأولى المحدودة من المياه ستنقذ الأرواح، لكن الاحتياجات عاجلة وهائلة- ليس فقط للمياه، ولكن للغذاء والوقود والأدوية والسلع والخدمات الأساسية أيضًا-. وما لم نتمكن من توفير الإمدادات الإنسانية بشكل مستمر، فإننا نواجه تهديد حقيقي بتفشي الأمراض التي تهدد الحياة".

    وتابعت: تحولت أجزاء كبيرة من البنية التحتية في غزة، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي الحيوية، إلى ركام خلال حوالي أسبوعين من العنف المتصاعد. تبلغ القدرة على إنتاج المياه 5 في المائة من المستويات العادية، ويعيش سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة الآن على أقل من 3 لترات من الماء للشخص الواحد يوميا. نزح حوالي مليون شخص، نصفهم تقريبًا من الأطفال، ولجأ العديد منهم إلى ملاجئ مكتظة مع إمكانية محدودة للغاية للحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة - وهي ظروف تشكل خطورة خاصة على الأطفال الصغار.

    وأردفت: "يجب حماية كل طفل، ويجب أن تكون الوكالات الإنسانية، مثل اليونيسف، قادرة على تقديم المساعدة بشكل آمن ويمكن التنبؤ به للأطفال والعائلات في غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها".

    واستكملت: "وقبل كل شيء، يجب على جميع الأطراف حماية كل طفل من الأذى دون قيد أو شرط، ومنحهم الحماية الخاصة التي يحق لهم الحصول عليها، وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".

    وزادت: قامت اليونيسف بتخزين إمدادات طارئة إضافية لما يصل إلى 250 ألف شخص عند معبر رفح والتي يمكن إدخالها إلى غزة في غضون ساعات، مع المزيد منها في الطريق.

    وشددت على ضرورة السماح للإمدادات الإنسانية بالوصول بأمان إلى الأطفال والعائلات المحتاجة أينما كانوا، وفقاً لقوانين الحرب.

    وللاستجابة للوضع المتردي الذي يعيشه الأطفال في غزة في خضم أعمال العنف هذه، تدعو اليونيسف إلى:

    فتح كافة المعابر إلى غزة أمام حركة الإمدادات الإنسانية والعاملين الإنسانيين.

    السماح للحالات الطبية العاجلة في غزة بالمغادرة أو التمكن من تلقي الخدمات الصحية الحيوية.

    الوصول الآمن والمستدام إلى المياه والغذاء والصحة، والوقود أيضا والذي هو ضروري لتمكين تلك الخدمات الأساسية.

    احترام وحماية البنية التحتية المدنية مثل الملاجئ والمرافق الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي.

    حماية البعثة الطبية لمنع تفشي الأمراض وتقديم الرعاية للمرضى والجرحى.


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