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الفصائل الفلسطينية: أي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق الشعب محدودة الجدوى

10/21/2023 2:40:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت الفصائل الفلسطينية بيانا مشترك قالت فيه ان التحركات في المنطقة لم ترقَ بعدُ إلى مستوى المسؤولية والواجبات لوقف العدوان.

وتابعت، أي جهود لا تتضمن وقف الإبادة بحق شعبنا، ستكون محدودة الجدوى والتأثير.
وختمت الفصائل الفلسطينية بيانه بالقول: نشيد بالجهود المصرية لإعادة فتح معبر رفح، ونناشد للإسراع في سفر الجرحى للعلاج.

هذا ودخلت السبت، أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي من مصر، في اليوم الخامس عشر من الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وقال الإعلام الحكومي في غزة إن القافلة التي ستدخل عبر معبر رفح لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.

وطالب بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال جميع الاحتياجات الضرورية لغزة، مشيرا إلى أن قافلة المساعدات ستشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية.

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