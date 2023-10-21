قصف متبادل على حدود لبنان وتوجيه إسرائيلي للسكان بالتزام الملاجئ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الإذاعة الإسرائيلية إن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مرغليوت التي تقع قرب الحدود.
كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صاروخا ثانيا مضادا للدروع أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خليتين مسلحتين على الحدود مع لبنان.
ودعت الجبهة الداخلية في الجيش سكان مرغليوت والمناطق المحاذية إلى التزام الملاجئ.
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