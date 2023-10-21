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قصف متبادل على حدود لبنان وتوجيه إسرائيلي للسكان بالتزام الملاجئ

10/21/2023 2:40:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت الإذاعة الإسرائيلية إن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة مرغليوت التي تقع قرب الحدود.
كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صاروخا ثانيا مضادا للدروع أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خليتين مسلحتين على الحدود مع لبنان.
ودعت الجبهة الداخلية في الجيش سكان مرغليوت والمناطق المحاذية إلى التزام الملاجئ.

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