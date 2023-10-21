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إنقاذ الطفل: حياة مليون طفل في غزة على المحك

10/21/2023 2:39:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت منظمة إنقاذ الطفل إن حياة مليون طفل على المحك نتيجة عدم وصولهم إلى أي من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بعد تعرض غزة لقصف مكثف من قوات الاحتلال ونتيجة لفرض حصار مستمر عليه منذ ما يزيد على 14 يومًا يمنع وصول الماء والغذاء والدواء والكهرباء إليه.

وأضافت المنظمة في بيان صحفي، أنها أطلقت نداء استغاثة طارئا لقطاع غزة بهدف جمع 55 مليون دولار لدعم الأطفال والعائلات المتضررة من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الخطير هناك.

وحذرت المؤسسة من أن الفرصة لإنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة وإصابات حرجة تنحسر بشكل كبير وسريع.

ونوهت إلى أن أعداد الشهداء في قطاع غزة بارتفاع مستمر، فإلى جانب الإصابات نتيجة العدوان الإسرائيلي، فإن أعداد الشهداء بارتفاع مستمر نتيجة لاستهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الصحة، وضعف النظام الصحي الذي عانى من حصار مستمر لنحو 16 عامًا، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي المستمر عن غزة.

وأشار البيان إلى أنه وبسبب نقص الإمدادات الطبية يضطر الأطباء في غزة إلى اتخاذ قرارات صعبة كإجراء عمليات جراحية على أرضيات المستشفيات، وفي كثير من الأحيان بدون تخدير، وتخزين أكياس جثث الشهداء في سيارات المثلجات، حيث لم يعد هناك أماكن كافية في ثلاجات الموتى والمدافن.

وحذر البيان من أنه ولغاية الحفاظ على تشغيل غرف الطوارئ للحالات المستعجلة، قد يتوقف قريبًا إجراء عمليات حيوية وأساسية أخرى مثل التعقيم والغسيل الكلوي.

وقالت المنظمة إن نحو 60% من مرافق الرعاية الصحية الأولية تم إغلاقها نتيجة لنقص الإمدادات والكهرباء وهي مرافق يحتاجها أهالي غزة الآن أكثر من أي وقت سابق.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، أصيب نحو 4,232 طفلًا منذ بداية التصعيد، واستشهد 1,524 طفلا آخرين.

ويذكر أنه في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، تعرض المستشفى الأهلي المعمداني في شمال غزة للقصف، ما أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص؛ بما في ذلك العديد من النساء والأطفال الذين كانوا يلجؤون للمأوى من الغارات الجوية الإسرائيلية.

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