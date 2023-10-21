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الغذاء العالمي: سكان غزة على حافة المجاعة

10/21/2023 2:39:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتبر برنامج الغذاء العالمي أن قافلة شاحنات الغذاء والمساعدات التي وصلت غزة، السبت، يجب أن تكون بداية لـ"تدفق مستمر"، من أجل "ضمان عدم موت السكان جوعا".

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن دخول المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح كان "مثار ارتياح"، لكنه "ليس كافيا".

وأضافت في حديثها من القاهرة: "نأمل ألا تكون هذه هي القافلة الأخيرة التي تدخل. من المهم للغاية أن نحصل على أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية لأن الناس على حافة المجاعة".

وأوضحت ماكين أنه "تم تسليم 60 ألف طن من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام حوالي 40 ألف شخص لمدة أسبوع".
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ماذا حدث؟
- وصلت أولى قوافل المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة المحاصر منذ اندلاع الحرب هناك عبر معبر رفح، السبت، بعد أن ظلت المساعدات عالقة في مصر لأيام.

- قالت الأمم المتحدة إن القافلة المكونة من 20 شاحنة تحمل إمدادات منقذة للحياة سيتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني.

- لكن المساعدات لا تمثل سوى جزء بسيط من الكميات المطلوبة بشدة، كما لم يتضح كم المساعدات التي سيسمح بمرورها في الأيام المقبلة.

-معبر رفح هو الطريق الرئيسي للدخول والخروج من غزة الذي لا تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية، ومحور جهود لتسليم المساعدات إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

- يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن غزة بحاجة إلى 100 شاحنة يوميا على الأقل لتوفير الاحتياجات الضرورية، وإن أي إدخال للمساعدات يجب أن يكون مستمرا وعلى نطاق واسع.
وقبل اندلاع الصراع، كانت نحو 450 شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يوميا.

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