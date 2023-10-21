ممثلة اليونيسيف بفلسطين: مليون طفل في غزة بحاجة للحماية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين، لوتشيا إلمي، اليوم السبت، إن مليون طفل في قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.
وأضافت إن المساعدات التي دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.
وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن المأساة الإنسانية القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا.
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