شهداء وجرحى بقصف استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة
التاريخ
10/21/2023 2:39:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف لطائرات الاحتلال، استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
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