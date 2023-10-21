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الملك يضع العالم أمام مسؤولياته لوقف الحرب على القطاع والذهاب لحل الدولتين

10/21/2023 2:39:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام أمس، رسائل واضحة، تفيد بأن الأمن والسلام في المنطقة العربية، لن يتحققا وفق ما يريده الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته أحادية الجانب، في ظل استمراره وإدامته واللجوء إلى القوة العسكرية، بل يتحقق عبر إيجاد تسوية سلمية نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.
مراقبون رأوا أن الرسائل الملكية، أكدت أن رؤية جلالة الملك، شددت التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح، في الدعوة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية، هادفة، للوصول إلى سلام عادل ومستدام، على أساس حل الدولتين، وإدانة الصمت الدولي على ما يحدث من جرائم في قطاع غزة، والمطالبة بضرورة وقف الكارثة الإنسانية هناك، وازدواجية المعايير في التعامل مع هذه الأزمة، وضرورة وقف العدوان على القطاع، وإدخال المساعدات بعيدا عن أي اشتراطات، تضع أهالي القطاع تحت صلف الاحتلال.
وأشاروا في أحاديثهم لـ"الغد"، إلى دعوة جلالته المجتمع الدولي إلى ضرورة عمل كل ما هو مطلوب لإنجاز حل الدولتين، كسبيل وحيد لمستقبل آمن للشرق الأوسط، ووقف سفك الدماء الذي نشهده اليوم، باعتباره نتيجة لفشل الأفق السياسي في الوصول إلى حل عادل لمأساة الفلسطينيين.
الوزير الأسبق د. وائل عربيات، قال إن جلالة الملك، وجه رسائل خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر أمس، في إطار جهود وقف الحرب على قطاع غزة، بمشاركة قادة دول ورؤساء وفود عربية ودولية، أكدت الدور الأردني، الدائم والساعي لتحقيق العدالة في منطقة تعيش تحت وقع الحروب والصراعات منذ أمد طويل، واحتواء وتحقيق التهدئة والسلام للخروج من الأزمة، وأظهرت هذه الرسائل عمق الرؤية الملكية في استشراف الخطر المحدق في المنطقة والعالم، حال توسعت الحرب القائمة على غزة، وما سيتبع ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار في المنطقة، والسلم العالمي، وتكبد مزيد من سقوط الضحايا الأبرياء من المدنيين.
وأضاف عربيات، إن رسائل جلالته لم تخل من الدعوة للعمل على وقف العدوان على غزة، وإقرار التهدئة، ورفض استهداف المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتأمين دخول المياه والوقود والدواء إلى الضحايا الذين باتوا اليوم يعيشون في جهنم حرب قذف بحممها الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين عزل.
وبين أن هذه الرسائل، شددت التأكيد على رفض الأردن القاطع لتهجير الفلسطينيين، وإبلاغ المجتمع الدولي، برفض تصفية القضية الفلسطينية، باعتبار ذلك نهجا خاطئا، لن يسهم في أمن واستقرار دول المنطقة.
وأشار إلى أن جلالته، خاطب المشاركين في هذه القمة، ليبين لقادة العالم، بأننا أمام فرصة مهمة للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال عربيات إن جلالة الملك شدد في رسائله على ضرورة بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية؛ وأن يتحدث المجتمع الدولي عن طريق قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، الإقليمية أو الدولية، بصوت واحد، للتأكيد على التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع، على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما يحقق طموحات شعوبها.
وأضاف إن "أكثر ما يؤرق الأردن وقادة المنطقة حاليا، هو مخططات الاحتلال الإسرائيلي العلنية، الساعية إلى تهجير أهالي القطاع، وتكرار مأساة نكبة العام 1948، عندما هجرت العصابات الصهيونية الفلسطينيين من أراضيهم، ولم يعد أحد منهم حتى اليوم، نتيجة السياسات الاستيطانية الممنهجة".
من جهته، قال السفير السابق سمير مصاروة إن "جلالة الملك، وضع خريطة طريق أمام القادة المشاركين في القمة والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي، تتضمن استحقاقات التعامل مع ملف الحرب على غزة، أو الذهاب إلى الخيار الآخر، والمتمثل باستمرار حرب الإبادة على المدنيين في القطاع".
وبين مصاروة أن الرسائل الملكية الداعية لوقف الحرب والتهدئة، وإدخال المساعدات، والحفاظ على حق الحياة، والبدء بعملية سلمية تفضي إلى حل الدولتين، كانت واضحة لا لبس فيها، وإن عواقب اللامبالاة والتقاعس الدوليين المستمرين تجاه ما يحدث، ستكون كارثية على المنطقة والعالم أجمع.
وأضاف "لقد بعث جلالته برسالة واضحة للمجتمع الدولي، انطوت على أبعاد قانونية وسياسية وأخلاقية وقيمية خاصة بملف القضية الفلسطينية، وضعت العدالة الدولية على المحك، في ظل الضبابية التي تغلف ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والدعوة إلى ضرورة تبني موقف موحد يدين استهداف المدنيين من الجانبين، انسجاما مع قيمنا المشتركة، والقانون الدولي، الذي يفقد كل قيمته، إذا نفذ على نحو انتقائي".
وأكد مصاروة، أن كلمة جلالة الملك، حملت مضامين ورسائل مهمة، تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية، ما يستوجب إسناد جهود جلالته الساعية لوقف العدوان على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ومن دون انقطاع للأهل هناك.
بدوره، قال النائب السابق حابس سامي الفايز، إن جلالة الملك، وهو يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، أشار إلى أهمية إعادة بناء الثقة بالعمل الدولي، الذي بات محل تساؤل وشك، في ظل تعاطيه غير العادل معها، وبات يمثل أكبر تحد واختبار لمصداقية المنظومة الدولية التي ترتهن للانتقائية والمعايير المزدوجة في تعاملها مع التحديات والأزمات المختلفة، ما يؤشر إلى غياب المعايير الدولية العادلة والموحدة، بصورة أسهمت باستمرار معاناة الفلسطينيين.
وبين الفايز أن جلالة الملك، ذكّر العالم مرة أخرى بأن الشعب الفلسطيني، هو شعب كبير، وهناك خمسة ملايين فلسطيني يرزحون تحت وطأة الاحتلال، ويجري التنكر لأبسط حقوقهم، لذا آن الأوان ليعترف العالم بحق هذا الشعب وعدم السماح لسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، التي بنيت على الأمن بدل السلام، وفرض حقائق جديدة غير شرعية على الأرض، أن تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة غير قابل للتطبيق.
وأشار إلى أن جلالته، أوصل رسالة واضحة في هذه القمة، دعت المجتمع الدولي لإعادة التركيز على القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة منذ أكثر من سبعة عقود، وتجاهل حلها، سيؤدي لاشتعال النار من جديد، وهذا بدوره، سيفشل تحقيق أي تقدم نحو أفق سياسي، يحقق السلام للجانبين على حد سواء.

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