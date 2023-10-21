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موقف عربي صلب يعيق مخطط تهجير الفلسطينيين

10/21/2023 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- يجد الكيان المحتل نفسه معزولا أمام دعوة قمة القاهرة للسلام إلى وقف العدوان على قطاع غزة فورا واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، بينما يظل مخططه الاحتلالي بتهجير الفلسطينيين من أرضهم محاصرا بموقف أردني مصري عربي صلب وعائق لنفاد أي حلول لتصفية القضية الفلسطينية، إزاء قتامة التبعات الكارثية التي يريد الاحتلال جر المنطقة إليها.
ولم تعقب حكومة الاحتلال اليمينية حتى الآن على قمة القاهرة، بل إنها استبقت عقدها أمس بشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة أدت لاستشهاد المزيد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، وكأنها تريد بعث رسالة تؤكد فيها المضي بمجازرها الدموية وتنفيذ مخطط التهجير كمقدمة لضم أرض فلسطين بالكامل إلى الكيان المحتل، طالما لم تجد موقفا رادعا من المجتمع الدولي للجم عدوان الاحتلال.
وما تزال مؤسسة الاحتلال العسكرية تهدد باتخاذ الاستعدادات اللازمة لشن هجوم بري طويل الأمد، بما يشي برفض الاحتلال الانصياع للدعوات العربية والدولية الواسعة، حتى تلك الصادرة من قبل المؤيدين الغربيين له، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد القطاع المحاصر، في ظل تحذير فلسطيني من مخاطر أي مشاريع سياسية يتم الإعداد لها، لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في تصريح لها أمس، من جرائم الإبادة الجماعية التي تواصل طائرات الاحتلال الحربية ارتكابها في قطاع غزة، وبالأسلحة المحرمة دوليا، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي حلت بكافة أوجه الحياة في قطاع غزة، خاصة المدنيين الفلسطينيين.
وقالت إن أعداد الشهداء بتزايد بمن فيهم الأطفال، وكذلك أعداد من هم تحت الأنقاض والدمار المتواصل، وتتوسع جريمة التطهير العرقي وتهجير المزيد من الفلسطينيين من منازلهم تحت وطأة القصف والتدمير الذي شمل كافة الأبنية على اختلاف أنواعها، وتدمير مناطق بأكملها وتسويتها بالأرض في شمال قطاع غزة.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، استمرار أنشطتها لفضح أبعاد التدمير للاحتلال وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وحشد جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فورا، والتأكيد للمجتمع الدولي على أن معالجة جذور الصراع وحله من خلال إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو الكفيل بتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وطالبت بوقف العدوان فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة.
وفي الأثناء؛ دخلت أمس أول قافلة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر، استعدادا لعبورها إلى داخل قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن دخول القافلة الأولى المحدودة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح، لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.
وأضاف المكتب، في تصريح أمس، إنه "من المهم تدشين ممرا آمنا يعمل على مدار اللحظة لتوفير الحاجات الإنسانية والخدماتية التي باتت مفقودة بشكل كامل، ويسمح بخروج الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية المناسبة في ضوء تعذر تقديمها من المنظومة الصحية حاليا".
وشدد على أن تقوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بوصفها جهة استلامها، بواجبها في توجيه الاحتياجات لمستحقيها في شتى أماكن قطاع غزة.
وأكد على ضرورة فتح معبر رفح "بشكل دائم وإدخال كافة الاحتياجات الضرورية للقطاعات الخدماتية والإنسانية بصورة عاجلة في ضوء قرب نفاد الوقود واستنزاف مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية ووصوله للمستوى الأدنى، وشح المواد الغذائية وانعدام الكهرباء".
ميدانيا؛ تواصل طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي، مستهدفة البنايات السكنية، وتدميرها فوق رؤوس المدنيين الفلسطينيين، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى 4358 شهيدا، وأكثر من 13 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.
وسجل مخيم جباليا أعنف الغارات، حيث استشهد 24 فلسطينيا في قصف لعائلة فلسطينية بكاملها، وأصيب العشرات بجراح ليرتفع عدد الشهداء في شمال غزة الى 39 شهيدا، أسوة بعدوان الاحتلال في دير البلح، وسط القطاع، وفي رفح، جنوبا، حيث استشهد أكثر من 60 فلسطينيا، وذلك في استمرار لمجازر الإبادة المستمرة بحق المدنيين.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال ارتكب 37 مجزرة راح ضحيتها 352 شهيدا، و669 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس، ما أسفر عن استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا.
وأشار إلى أن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال منذ بداية العدوان في 7 تشرين الاول (أكتوبر) الحالي بلغ 484 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 4358 شهيدا، فضلا عن المئات الذين ما زالوا تحت الأنقاض حتى الآن.
من جانبها، أعلنت وزارة جيش الاحتلال، أن "أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح سقطوا، منذ بداية معركة طوفان الأقصى فضلا عن احتجاز أكثر من 200 أسير".
وأفادت وزارة الاحتلال، وفق وسائل الإعلام للاحتلال، أن أكثر من 6900 صاروخ أطلق من غزة على الكيان المحتل، مشيرة إلى أنه "كان هناك 450 عملية إطلاق فاشلة""، مدعية أن جيش الاحتلال قام بتصفية العشرات من قادة حركة حماس في غزة، وفق مزاعمهم.
وتواصل قوات الاحتلال شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكنية، ما أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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