إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب قرية دير السودان شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية ل"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة يقودها شاب قرب مدخل قرية دير السودان، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي بالظهر، وتم نقله إلى المستشفى.
في اسلياق، قالت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، عند مفترق معتقل "عوفر" العسكري، قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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