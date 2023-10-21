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إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

10/21/2023 2:39:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب قرية دير السودان شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية ل"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة يقودها شاب قرب مدخل قرية دير السودان، ما أدى لإصابته بالرصاص الحي بالظهر، وتم نقله إلى المستشفى.
في اسلياق، قالت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، عند مفترق معتقل "عوفر" العسكري، قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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