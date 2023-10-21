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رسائل إيجابية من البنك الدولي ‎تجاه المملكة

10/21/2023 2:39:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان "المرصد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)"، يرسل البنك رسائل إيجابية حول النمو الاقتصادي والتضخم في الأردن.
إذ أقام البنك في تقريره الذي صدر في تشرين الأول 2023 برفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الأردن لعام 2023 بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 2.7 % بالمقارنة مع توقعاته في تقريره السابق والبالغة 2.4 %.
وما يبعث على الارتياح أن هذه النظرة الإيجابية لمسار النمو في المملكة تأتي في الوقت الذي خفض فيه البنك توقعاته للنمو في باقي دول منطقة MENA، وللمنطقة ككل بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في تشرين الأول 2022 لتبلغ 2.1 %.
كما قام البنك أيضاً برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6 %. ويتناول التقرير توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة MENA، إلى جانب أداء بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
‎ومن اللافت للانتباه، قيام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو في معظم دول الخليج العربي، وهي الدول التي تتوفر لديها إمكانات عالية للنمو الاقتصادي، للمرة الثالثة على التوالي.
وبالعودة إلى الشأن المحلي، فإن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الأردن رغم حالة عدم اليقين الكبيرة التي يعيشها العالم اليوم، وتخفيضها لباقي الدول، يؤكد بصورة جلية وبما لا يدع مجالاً للشك قوة وصلابة أساسيات الاقتصاد الأردني، ويبعث رسالة اطمئنان من مؤسسة دولية مرموقة لها وزنها وتأثيرها على الصعيد العالمي أن اقتصادنا الوطني يسير على الطريق الصحيح.
وبكل تأكيد فإن هذا التحسّن لم يأت من فراغ، وإنما جاء مدعوماً بزخم الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي ينفذها الأردن منذ عدة سنوات لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وهو ما ساهم أيضاً في نجاح الأردن في إتمام 6 مراجعات متتالية في الوقت المحدد لبرنامج الإصلاح الذي ينفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي حظي بإشادة واسعة من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
‎ولعل ما يعزز من منطقية التوقعات الجديدة للبنك الدولي للنمو الاقتصادي في الأردن أنها تأتي منسجمة مع الأداء الاقتصادي الذي تحقق خلال النصف الأول من هذا العام، حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.7 %.
وقد كان هذا النمو متأتياً من النمو في كافة القطاعات الاقتصادية، بقيادة الصناعات التحويلية، والنقل، والزراعة، وخدمات المال والتأمين، ومنتجي الخدمات الحكومية، والتي ساهمت مجتمعة بحوالي ثلثي النمو المتحقق.
‎رسالة إيجابية أخرى أظهرها تقرير البنك الدولي تؤكد الاستقرار النقدي المتحقق في المملكة، وذلك لدى تناوله تطورات الأسعار في دول المنطقة. فما يبعث على الارتياح، ما أظهره التقرير من أن الأردن كان واحداً من الدول القليلة التي سجلت معدلات تضخم متدنية على أساس سنوي في شهر آب 2023، سواءً على مستوى التضخم الكلي أو على مستوى تضخم أسعار الغذاء في المنطقة، حيث لم يتجاوز معدل التضخم الكلي في المملكة 0.9 %، ‎ومما يلفت الانتباه أيضاً، أن معدل التضخم في أسعار الغذاء في الأردن كان منخفضاّ بشكل واضح، إذ بلغ 1 % فقط، مقارنة بمستويات تضخم مرتفعة في باقي دول المنطقة وصلت في لبنان إلى 274.2 %، و74.2 % في مصر، و16.1 % الجزائر، و13.9 % في تونس، و10.6 % في المغرب، و9.2 % في البحرين، و6.1 % في الإمارات، و5.7 % في الكويت.
‎إن تسجيل الأردن لمستويات منخفضة للتضخم، ما كانت لتتحقق لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وكذلك السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية. ونشير هنا إلى أن معدل التضخم الكلي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي انخفض، وفقا للبيانات الرسمية، إلى 2.3 % مقابل 4.0 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

MENAFN21102023000072011014ID1107280797

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