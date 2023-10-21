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عجلون.. مسيرات ووقفات تضامنا مع غزة

10/21/2023 2:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر الخطاطبة






شارك المئات من أبناء محافظة عجلون في مسيرات ووقفات تضامنية، انطلقت بعد صلاة الجمعة، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة وتنديدا بجرائم ومجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.
وردد المشاركون هتافات أشادت بصمود الغزيين، ودعت لمساندتهم بكل السبل المتاحة، معبرين في خطاباتهم عن امتعاضهم الشديد من ازدواجية تعامل المجتمع الدولي مع قضية فلسطين والأمة، وصمته على جرائم الإحتلال البشعة بحق الأطفال والنساء، ومنع الاحتلال لوصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وفي مدينة عنجرة انطلقت من مسجد المثنى بن حارثة مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين والحركة الإسلامية في محافظة عجلون وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي يتعرض له القطاع منذ نحو أسبوعين.
وجابت المسيرة شوارع وسط مدينة عنجرة ،حيا فيها المشاركون البطولات والتضحيات الجسام التي يقدمها أبناء قطاع غزة والضفة الغربية في وجه آلة البطش والعدوان الصهيوني المجرم .
وتضمنت المسيرة إقامة مهرجان خطابي حاشد وسط مدينة عنجرة تحدث فيها النائب الأسبق الشيخ الدكتور محمد طعمة القضاه وعدد من أبناء مدينة عنجرة وقيادات الحركة الإسلامية في محافظة عجلون حيت طالب الجميع في كلماتهم بتحرك عاجل لوقف العدوان على الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية ، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضهم لنيل حقوقه المشروعة.
كما طالب المتحدثون بطرد السفيرين الأمريكي والإسرائيلي والغاء معاهدة السلام مع العدو الصهيوني وإيقاف كافة أشكال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني ومن يسادنهم بهذا العدوان الغاشم .


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