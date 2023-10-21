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بلدية باب عمّان تندد بجرائم الاحتلال وتثني على موقف الملك

10/21/2023 2:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت بلدية باب عمّان بيانًا صحفيًا اليوم السبت، تندد فيه بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بدعم من الدول المتغطرسة التي تكيل بمكيالين ضد الفلسطينيين العزل والأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والمستشفيات ومراكز الإيواء والدفاع المدني وطواقم الإسعاف.

وأكد رئيس البلدية، عمر يوسف الزبون، في البيان الذي صدر باسم أعضاء المجلس البلدي والموظفين وأهالي المناطق التي تتبع للبلدية،
الالتفاف خلف قائد البلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين على موقفهما الثابت والمشرف حول الانتهاكات الصارخة في حق أهالي قطاع غزة.

وشدد الزبون على أن جلالة الملك على الدوام يؤكد أن فلسطين عربية حرة والقدس الشريف هي بوصلة المسلمين في مختلف أرجاء العالم.

واستذكر رئيس البلدية حديث جلالة الملك، في احدى مقالاته، "ما من قوة أو فتنة أو أجندة قادرة أن تثني الأردنيين عن الالتفاف حول الوطن مع أول علامة تهديد قد تمس أمنه ووحدته"، داعيًا الأردنيين إلى عدم الانجراف وراء فئة قليلة تريد النيل والتشكيك بمواقف البلاد المشرفة حيال القضية الفلسطينية ودعم صمود الأشقاء في قطاع غزة.

وأشاد الزبون بموقف الأردن الرافض لتهجير أهالي قطاع غزة أو أي مساس بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وترابه.

ولفت إلى أن بلدية باب عمان كانت قد أعلنت صباح يوم الاربعاء الماضي تنكيس الاعلام المرفوعة؛ حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في قطاع غزة.

وختم، "تقبل الله شهداء العز والكرامة وتقبلهم الله مع الصديقين الأبرار وحفظ الله فلسطين وغزة هاشم من بطش الأعداء، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأردن الغالي وشعبه العزيز تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".

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