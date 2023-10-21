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أبناء الكرك يدينون الحرب على غزة ويؤكدون وقوفهم خلف القيادة الهاشمية

10/21/2023 2:35:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد أبناء الكرك إدانتهم للعدوان الإسرائيلي الهمجي على الأشقاء في غزة، وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، فهو يمثل ضمير الأمة والقائد العربي الذي يجوب الأرض ولا يترك بابا إلا ويطرقه من أجل السلام والأمن والاستقرار لتجنيب المنطقة ويلات وكوارث ستحدث إن استمر الوضع على ما هو عليه.

وجاء في بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك/ عمان، اليوم السبت، "نحن في الكرك كسائر الأردنيين الأحرار نتابع الوضع وتطوراته ونعلن جاهزيتنا لأي نداء لتلبيته وفق القانون وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لنكون العون لإخواننا في غزة".

وأضاف البيان: "كل التحية للجند في كل الميادين، في الحدود أو في حفظ الأمن ودوريات الدرك ومهام الدفاع المدني أو أولئك الساهرون بيقظة وانتباه من رجال المخابرات العامة الأوفياء تحت راية قيادة هاشمية مقدامة".

وتاليا نص البيان بالكامل:






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