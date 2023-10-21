أبناء الكرك يدينون الحرب على غزة ويؤكدون وقوفهم خلف القيادة الهاشمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد أبناء الكرك إدانتهم للعدوان الإسرائيلي
الهمجي على الأشقاء في غزة، وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، فهو
يمثل ضمير الأمة والقائد العربي الذي يجوب الأرض ولا يترك بابا إلا ويطرقه من أجل
السلام والأمن والاستقرار لتجنيب المنطقة ويلات وكوارث ستحدث إن استمر الوضع على
ما هو عليه.
وجاء في بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك/ عمان، اليوم السبت، "نحن في الكرك كسائر الأردنيين الأحرار نتابع الوضع
وتطوراته ونعلن جاهزيتنا لأي نداء لتلبيته وفق القانون وتوجيهات قيادتنا الرشيدة
لنكون العون لإخواننا في غزة".
وأضاف البيان: "كل التحية للجند في كل
الميادين، في الحدود أو في حفظ الأمن ودوريات الدرك ومهام الدفاع المدني أو أولئك
الساهرون بيقظة وانتباه من رجال المخابرات العامة الأوفياء تحت راية قيادة هاشمية
مقدامة".
وتاليا نص البيان بالكامل:
MENAFN21102023000072011014ID1107280793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.