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تحرك شعبي بالكرك لتوحيد جهود دعم غزة بمواجهة بطش الاحتلال

10/21/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- أكد مشاركون في اجتماع شعبي موسع، على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشار المشاركون في الاجتماع الذي دعت اليه بلدية الكرك وعقد في قاعة الشهيد هزاع المجالي، إلى أهمية توحيد الجهود التي تبذل لدعم الشعب الشقيق، وتنظيم فعاليات مشتركة بديلا عن الفعاليات المتفرقة.
وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن البلدية دعت لهذا الاجتماع اليوم بمشاركة فاعليات عشائرية وحزبية ونقابية وشعبية ورؤساء بلديات وجمعيات وأندية من أجل تنظيم فعاليات داعمة للأشقاء في فلسطين بشكل موحد وجهود الدعم من تبرعات مختلفة.
ولفت إلى أن الأردنيين هم الأقرب والأكثر حرصا ومساندة لدعم الأهل في فلسطين ونحن لسنا بعيدين عن عدوانية الصهاينة وأطماعهم المكشوفة، والتي أعلنوا عنها في أكثر من مرة.
وشدد على أن أهالي الكرك تحديدا ملزمون كغيرهم بل أكثر بمساندة الأشقاء وعليهم واجب التضحية في سبيل تحرير فلسطين، مؤكدا على إدانة العدوان الصهيوني بحق الأهل في غزة.
وأشار إلى أن جلالة الملك كان الأكثر تعبيرا عن الشعب الأردني تجاه الشقيق الفلسطيني ومساندته طوال الوقت وخصوصا في اجتماع القاهرة.
وقال مفتي محافظة الكرك وليد الذنيبات إن صراعنا مع اليهود هو صراع على أرض المقدسات المسيحية والإسلامية.
ولفت إلى أن الشعب الأردني بقيادته الحكيمة يقف خلف جلالة الملك دعما للأشقاء بمواجهة الصهاينة.
ودعا إلى حماية الوطن وعدم العبث فيه، لأن هناك من يتربص بالوطن شرا في كل لحظة، مؤكدا أن المقدسات وأرض فلسطين هي أمانة في أعناق الجميع. وقال المحامي عبدالله زريقات من الحزب الشيوعي الأردني إن الأردنيين يقفون صفا واحدا في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في الكرك المهندس وسام المجالي إن علينا في الكرك مثل كل الأردنيين واجب الدعم والمساندة للأهل في غزة لأنهم يتعرضون الآن إلى حرب إبادة بمشاركة حلفاء الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أهمية اتخاذ كل خطوات الدعم والمساندة من أجل إخواننا في فلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة.
واتفق المشاركون على تنظيم فعاليات جماهيرية حاشدة موحدة تعبر عن الكرك بشكل عام.
وجدد المشاركون تأكيدهم على الوقوف خلف قيادتنا الهاشمية، مشيدين ومثمنين جهود جلالة الملك التي يبذلها لوقف العدوان الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية وحماية الأشقاء في فلسطين.

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