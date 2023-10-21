صواريخ النصر تصيب ضمك
التاريخ
10/21/2023 2:33:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) استعاد النصر نغمة الانتصارات وقلص الفارق النقطي بينه وبين متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، منافسه التقليدي الهلال إلى 4 نقاط، وقفز للمركز الثالث، بعدما أصابت صواريخ العالمي ضيفه ضمك في مقتل، وحول تأخره بنهاية الحصة الأولى من اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة العاشرة للدوري، إلى انتصار مثير 1/2، سجل للعالمي إندرسون تاليسكا ((52))، وكريستيانو رونالدو ((56))، ولفارس الجنوب جورج نكودو ((45+2))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 22 نقطة، وبقي فارس الجنوب على 10 نقاط.
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