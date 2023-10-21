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صواريخ النصر تصيب ضمك

10/21/2023 2:33:46 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد النصر نغمة الانتصارات وقلص الفارق النقطي بينه وبين متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، منافسه التقليدي الهلال إلى 4 نقاط، وقفز للمركز الثالث، بعدما أصابت صواريخ العالمي ضيفه ضمك في مقتل، وحول تأخره بنهاية الحصة الأولى من اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة العاشرة للدوري، إلى انتصار مثير 1/2، سجل للعالمي إندرسون تاليسكا ((52))، وكريستيانو رونالدو ((56))، ولفارس الجنوب جورج نكودو ((45+2))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 22 نقطة، وبقي فارس الجنوب على 10 نقاط.

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