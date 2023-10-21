الحزم يتذوق طعم الانتصار
التاريخ
10/21/2023 2:33:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل الحزم أول انتصاراته في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تفوقه على ضيفه الرائد 3/4، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأول، لحساب الجولة العاشرة للدوري، سجل لحزم الصمود فايز سليماني ((6، 42))، ومحمد الثاني ((36))، ومحمد باداموسي ((72))، ولرائد التحدي أمير سعيود ((10، 45+ 10))، وعمر جونزاليس ((86))، ليصعد الحزم إلى المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، ويتراجع الرائد للمركز الأخير بـ5 نقاط.
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