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الحزم يتذوق طعم الانتصار

10/21/2023 2:33:46 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الحزم أول انتصاراته في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تفوقه على ضيفه الرائد 3/4، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأول، لحساب الجولة العاشرة للدوري، سجل لحزم الصمود فايز سليماني ((6، 42))، ومحمد الثاني ((36))، ومحمد باداموسي ((72))، ولرائد التحدي أمير سعيود ((10، 45+ 10))، وعمر جونزاليس ((86))، ليصعد الحزم إلى المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، ويتراجع الرائد للمركز الأخير بـ5 نقاط.

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