4385 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي إلى 4385 شهيداً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان : إن من بين الشهداء 1756 طفلاً، و976 امرأة، وإصابة 13561 جريحاً، لافتة إلى أن 70 % من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء.
وأضافت ، أن الوزارة قامت بفتح مقبرة طوارىء لشهداء العدوان، وتم اليوم دفن 43 فيها من مجهولي الهوية، كما لفتت النظر إلى أن الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في المستشفيات نفد، وأن جميع المستشفيات ستتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثاني على التوالي قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن قطاع غزة، مما ينذر بكارثة صحية.
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