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4385 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة - جريدة الوطن السعودية

10/21/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي إلى 4385 شهيداً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان : إن من بين الشهداء 1756 طفلاً، و976 امرأة، وإصابة 13561 جريحاً، لافتة إلى أن 70 % من ضحايا العدوان هم أطفال ونساء.
وأضافت ، أن الوزارة قامت بفتح مقبرة طوارىء لشهداء العدوان، وتم اليوم دفن 43 فيها من مجهولي الهوية، كما لفتت النظر إلى أن الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في المستشفيات نفد، وأن جميع المستشفيات ستتوقف عن العمل بسبب نفاد الوقود، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثاني على التوالي قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن قطاع غزة، مما ينذر بكارثة صحية.

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