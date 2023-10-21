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إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية والجامعات والكليات الأهلية - جريدة الوطن السعودية

10/21/2023 2:33:21 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس شؤون الجامعات على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، التي تهدف إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالمملكة.
وتأتي هذه اللائحة ضمن التوجهات الحديثة للاستثمار الأمثل في رأس المال البشري ودعماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال تهيئة عوامل التمكين لاستقطاب الجامعات الأجنبية، كما يأتي إصدار هذه اللائحة ضمن توجهات المجلس في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة وتنويع خيارات التعليم الجامعي وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وخدمة المجتمع، وذلك في إطار السياسة التعليمية للملكة العربية السعودية.
كما أقر مجلس شؤون الجامعات اللائحة المنظمة للجامعات والكليات الأهلية، التي تهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي من أجل تحقيق مخرجات ذات جودة عالية، وتسهم في تحسين مخرجات التعليم الجامعي الأهلي وتحقيق متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030 ، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة وبما يحقق أهداف التنمية ودعم قطاعات سوق العمل.
يذكر أن مجلس شؤون الجامعات يعمل ضمن أهدافه الإستراتيجية على دعم منظومة التعليم الجامعي الأهلي ودعم القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح.

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