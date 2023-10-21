المملكة تفوز برئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، التي عُقدت في أوزباكستان عن فوز المملكة العربية السعودية برئاسة فريق عمل "إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل" التابع لمنظمة السياحة العالمية، حيث يأتي اختيارها تعزيزًا لدورها الريادي والقيادي في القطاع السياحي العالمي، وتأكيدًا على التزامها بتوجيه القطاع نحو مستقبل مستدام ومزدهر في لحظة حيوية لقطاع السياحة، كذلك للمجتمعات حول العالم.
وتعليقًا على رئاسة المملكة لفريق العمل، رفع وزير السياحة أحمد الخطيب الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع السياحي ومختلف القطاعات في المملكة. مؤكداً أن اختيار المملكة لرئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل يعد شهادة على التزامنا العالمي المشترك بتعزيز قطاع السياحة وتوسيعه بشكل مسؤول .
وقال الخطيب: في الوقت الذي تقف المملكة العربية السعودية كداعم رئيسي لهذه الجهود، التي تجسد روح التعاون المشترك للتقدم العالمي المستدام في قطاع السياحة"، ستعمل المملكة، إلى جانب الدول الأعضاء بالفريق والمنظمة، على وضع إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف، لتحقيق مستقبل مشرق لقطاع السياحة العالمي ".
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