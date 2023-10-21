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المملكة تفوز برئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل

10/21/2023 2:23:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، التي عُقدت في أوزباكستان عن فوز المملكة العربية السعودية برئاسة فريق عمل "إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل" التابع لمنظمة السياحة العالمية، حيث يأتي اختيارها تعزيزًا لدورها الريادي والقيادي في القطاع السياحي العالمي، وتأكيدًا على التزامها بتوجيه القطاع نحو مستقبل مستدام ومزدهر في لحظة حيوية لقطاع السياحة، كذلك للمجتمعات حول العالم.
وتعليقًا على رئاسة المملكة لفريق العمل، رفع وزير السياحة أحمد الخطيب الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع السياحي ومختلف القطاعات في المملكة. مؤكداً أن اختيار المملكة لرئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل يعد شهادة على التزامنا العالمي المشترك بتعزيز قطاع السياحة وتوسيعه بشكل مسؤول .
وقال الخطيب: في الوقت الذي تقف المملكة العربية السعودية كداعم رئيسي لهذه الجهود، التي تجسد روح التعاون المشترك للتقدم العالمي المستدام في قطاع السياحة"، ستعمل المملكة، إلى جانب الدول الأعضاء بالفريق والمنظمة، على وضع إستراتيجية واضحة المعالم والأهداف، لتحقيق مستقبل مشرق لقطاع السياحة العالمي ".

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