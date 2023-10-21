شعوذة مبتكرة.. أعشاب لطرد الجن والزواحف

(MENAFN
- Al Watan) يروّج بعض من يدعون المعرفة بخصائص الأعشاب لفعالية تلك الأعشاب وقدرتها على طرد الجن والمس العاشق، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي في عملية الترويج، بالرغم من أن بعض تلك الأعشاب تعد مضرة، وتحتوي على مواد سامة تؤثر على صحة الإنسان، ومنها الحلتيت والشيح وشجرة الخروع ونبات البنج والشذاب والكافور وغيرها.
وأوضح خبير الأعشاب ياسر الأحمدي أنه من الأخطاء التي يقع فيه البعض ممن يدعي معرفته بأسرار الأعشاب أنه يصفها للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمن يصف الحلتيت لطرد الجن، وهذا غير صحيح، وقال ((الحلتيت من الأعشاب المضرة، ومن يتناوله يصاب بأضرار خطيرة في الجهاز الهضمي، وليس هناك دليل طبي أو علمي بأن الحلتيت يطرد الجن، إنما من ادعى هذا الكلام فعل ذلك لمجرد الربح، فليس هناك في القرآن ولا السنة أن الحلتيت يطرد الجن، وهذا من شأن الدجالين والمشعوذين)).
أضرار الحلتيت
أكد الأحمدي أن لنبات الحلتيت كثير من المخاطر، وقال ((من مخاطره أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النزفية قد تزداد خطورة إصابتهم بالنزف عند التعاطي معه، وكذلك فإن الأشخاص المصابين باضطرابات في الجهاز العصبي قد يؤدي تناولهم له إلى تعرضهم لنوبات، وقد تتهيج القناة الهضمية للمصابين باضطراب الجهاز الهضمي، لذلك ينصح المصابون بمشاكل عصبية أو هضمية بتجنّب استخدامه)).
وأضاف ((يشكل الحلتيت كذلك خطرًا على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، وقد يؤدي تناوله إلى إعاقة القدرة على التحكُّم في مستويات ضغط الدم، وعلى من يستعدون لإجراء عمليات جراحية التوقف عن استخدام الحلتيت قبل أسبوعَين على الأقل من التدخل الجراحي لأنه قد يسبب زيادة في خطر النزف أثناء العملية أو تقليل سرعة تخثّر الدم)).
قرن الخرتيت
يضيف الأحمدي أن ((هناك من يعتقد أن نبتة قرن الخرتيت تستخدم للتخلص من السحر المشروب، كما يعمد آخرون وبغية التخلص من الجان إلى التبخير بعشب السيداروس أو أوراق الشذاب مع المسك الإنجليزي الحجري، وهناك من يدعي أنه يعالج بالأعشاب ويصفها لطرد الجن)).
وتابع ((يستخدم بعض من يصفون أنفسهم بأنهم معالجون أقراص الكافور المصنوعة من زيت الكافور، حيث تستعمله المرأة ومعه عدد من المواد مثل البخور لطرد الجن مما قد يؤثر على رحمها، ويؤدي إلى النزيف)).
وعدّ الأحمدي كل هذه التصرفات التي تتم بلا أي ضوابط ودون مراعاة لمضارها ولعدم جدوى استخدامها من قبيل الدجل والشعوذة.
لبان الذكر
بين الأحمدي أن ((هناك من يستخدم تبخير المنازل بلبان الذكر لإبعاد العين والسحر والمس، وهذه جميعها ادعاءات باطلة وليس لها أصل ولا دليل عليها))، وقال ((يشكل بخور لبان الذكر خطرًا على المرأة الحامل، حيث قد يتسبب في حدوث الإجهاض والإحساس بالحموضة والغثيان المزعجين، وقد يسبب أمراضًا خطيرة في الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية، ونزلات البرد المختلفة)).
وأضاف ((يمكن كذلك أن يسبب أمراضًا خطيرة مثل الربو لمرضى الحساسية، وقد يسبب الاختناق وضيق التنفس لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس نظرًا لرائحته القوية والشديدة)).
طرد الجان
من جهته، أوضح ماجد العنزي وهو صاحب محلات عطارة أن السيدات أكثر طلبًا على الاعشاب التي يعتقدن أنها تطرد الجن أو تُذهب المس من المصابين، وقال ((كثيرًا ما ننصح هؤلاء بأن تلك الأعشاب لا تؤخذ لهذه الأمور، بل لها أغراض استعمال أخرى)).
وبين أن ((أكثر الأعشاب طلبًا الحلتيت ولبان الذكر والشيح وعلى الأخص الشيح الجاف حيث يعتقدون أنه قادر على طرد الزواحف كالوزغ من المنازل، والقطران وهذا لا يباع إلا نادرًا ويعتقد البعض أنه يطرد الثعابين دون اي دليل على ذلك)).
وتابع ((كما يستخدم بعضهم الليمون والقرنفل لطرد الذباب والحشرات والبعوض، وهذه جميعها اجتهادات لا أصل لها)).
حماية المنزل
تشير أم عبدالعزيز إلى أنها تعتمد دائمًا على تبخير منزلها باللبان الذكر مؤكدة أن هذا ما عرفته عن طريق والدتها التي كانت تقوم بذلك من أجل حماية المنزل من الجن وطرد العين والحسد، وتقول ((أقوم بتبخير المنزل باللبان الذكر كل أسبوع.. لا أعرف على وجه الدقة ما إن كان ذلك صحيحا أم لا. كل ما في الأمر أنها عادة اكتسبتها من والدتي)).
أما أم خالد فتؤكد أنها تستخدم نبات الشيح على النوافذ من الخارج وفتحات المكيفات من أجل طرد حشرة الوزغ، وتقول ((وجدت للأمر فائدة، فهي تطرد تلك الحشرة فعلا))، مدعية أن الرائحة النفاذة لهذه العشبة هي أحد أسباب طرد حشرة الوزغ بعيدًا عن منزلها.
أعشاب وادعاءات استخدام وفوائد
الحلتيت
لطرد الجن
قرن الخرتيت
للتخلص من السحر المشروب
عشب السيداروس أو أوراق الشذاب مع المسك الإنجليزي الحجر
لطرد الجن
أقراص الكافور
لطرد الجن
لبان الذكر
لإبعاد العين والسحر والمس
الشيح الجاف
لطرد الزواحف كالوزغ من المنازل
القطران
لطرد الثعابين
الليمون والقرنفل
لطرد الذباب والحشرات والبعوض
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