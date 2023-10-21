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شعوذة مبتكرة.. أعشاب لطرد الجن والزواحف

10/21/2023 2:23:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يروّج بعض من يدعون المعرفة بخصائص الأعشاب لفعالية تلك الأعشاب وقدرتها على طرد الجن والمس العاشق، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي في عملية الترويج، بالرغم من أن بعض تلك الأعشاب تعد مضرة، وتحتوي على مواد سامة تؤثر على صحة الإنسان، ومنها الحلتيت والشيح وشجرة الخروع ونبات البنج والشذاب والكافور وغيرها.
وأوضح خبير الأعشاب ياسر الأحمدي أنه من الأخطاء التي يقع فيه البعض ممن يدعي معرفته بأسرار الأعشاب أنه يصفها للآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمن يصف الحلتيت لطرد الجن، وهذا غير صحيح، وقال ((الحلتيت من الأعشاب المضرة، ومن يتناوله يصاب بأضرار خطيرة في الجهاز الهضمي، وليس هناك دليل طبي أو علمي بأن الحلتيت يطرد الجن، إنما من ادعى هذا الكلام فعل ذلك لمجرد الربح، فليس هناك في القرآن ولا السنة أن الحلتيت يطرد الجن، وهذا من شأن الدجالين والمشعوذين)).
أضرار الحلتيت
أكد الأحمدي أن لنبات الحلتيت كثير من المخاطر، وقال ((من مخاطره أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النزفية قد تزداد خطورة إصابتهم بالنزف عند التعاطي معه، وكذلك فإن الأشخاص المصابين باضطرابات في الجهاز العصبي قد يؤدي تناولهم له إلى تعرضهم لنوبات، وقد تتهيج القناة الهضمية للمصابين باضطراب الجهاز الهضمي، لذلك ينصح المصابون بمشاكل عصبية أو هضمية بتجنّب استخدامه)).
وأضاف ((يشكل الحلتيت كذلك خطرًا على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، وقد يؤدي تناوله إلى إعاقة القدرة على التحكُّم في مستويات ضغط الدم، وعلى من يستعدون لإجراء عمليات جراحية التوقف عن استخدام الحلتيت قبل أسبوعَين على الأقل من التدخل الجراحي لأنه قد يسبب زيادة في خطر النزف أثناء العملية أو تقليل سرعة تخثّر الدم)).
قرن الخرتيت
يضيف الأحمدي أن ((هناك من يعتقد أن نبتة قرن الخرتيت تستخدم للتخلص من السحر المشروب، كما يعمد آخرون وبغية التخلص من الجان إلى التبخير بعشب السيداروس أو أوراق الشذاب مع المسك الإنجليزي الحجري، وهناك من يدعي أنه يعالج بالأعشاب ويصفها لطرد الجن)).
وتابع ((يستخدم بعض من يصفون أنفسهم بأنهم معالجون أقراص الكافور المصنوعة من زيت الكافور، حيث تستعمله المرأة ومعه عدد من المواد مثل البخور لطرد الجن مما قد يؤثر على رحمها، ويؤدي إلى النزيف)).
وعدّ الأحمدي كل هذه التصرفات التي تتم بلا أي ضوابط ودون مراعاة لمضارها ولعدم جدوى استخدامها من قبيل الدجل والشعوذة.
لبان الذكر
بين الأحمدي أن ((هناك من يستخدم تبخير المنازل بلبان الذكر لإبعاد العين والسحر والمس، وهذه جميعها ادعاءات باطلة وليس لها أصل ولا دليل عليها))، وقال ((يشكل بخور لبان الذكر خطرًا على المرأة الحامل، حيث قد يتسبب في حدوث الإجهاض والإحساس بالحموضة والغثيان المزعجين، وقد يسبب أمراضًا خطيرة في الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية، ونزلات البرد المختلفة)).
وأضاف ((يمكن كذلك أن يسبب أمراضًا خطيرة مثل الربو لمرضى الحساسية، وقد يسبب الاختناق وضيق التنفس لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس نظرًا لرائحته القوية والشديدة)).
طرد الجان
من جهته، أوضح ماجد العنزي وهو صاحب محلات عطارة أن السيدات أكثر طلبًا على الاعشاب التي يعتقدن أنها تطرد الجن أو تُذهب المس من المصابين، وقال ((كثيرًا ما ننصح هؤلاء بأن تلك الأعشاب لا تؤخذ لهذه الأمور، بل لها أغراض استعمال أخرى)).
وبين أن ((أكثر الأعشاب طلبًا الحلتيت ولبان الذكر والشيح وعلى الأخص الشيح الجاف حيث يعتقدون أنه قادر على طرد الزواحف كالوزغ من المنازل، والقطران وهذا لا يباع إلا نادرًا ويعتقد البعض أنه يطرد الثعابين دون اي دليل على ذلك)).
وتابع ((كما يستخدم بعضهم الليمون والقرنفل لطرد الذباب والحشرات والبعوض، وهذه جميعها اجتهادات لا أصل لها)).
حماية المنزل
تشير أم عبدالعزيز إلى أنها تعتمد دائمًا على تبخير منزلها باللبان الذكر مؤكدة أن هذا ما عرفته عن طريق والدتها التي كانت تقوم بذلك من أجل حماية المنزل من الجن وطرد العين والحسد، وتقول ((أقوم بتبخير المنزل باللبان الذكر كل أسبوع.. لا أعرف على وجه الدقة ما إن كان ذلك صحيحا أم لا. كل ما في الأمر أنها عادة اكتسبتها من والدتي)).
أما أم خالد فتؤكد أنها تستخدم نبات الشيح على النوافذ من الخارج وفتحات المكيفات من أجل طرد حشرة الوزغ، وتقول ((وجدت للأمر فائدة، فهي تطرد تلك الحشرة فعلا))، مدعية أن الرائحة النفاذة لهذه العشبة هي أحد أسباب طرد حشرة الوزغ بعيدًا عن منزلها.
أعشاب وادعاءات استخدام وفوائد
الحلتيت
لطرد الجن
قرن الخرتيت
للتخلص من السحر المشروب
عشب السيداروس أو أوراق الشذاب مع المسك الإنجليزي الحجر
لطرد الجن
أقراص الكافور
لطرد الجن
لبان الذكر
لإبعاد العين والسحر والمس
الشيح الجاف
لطرد الزواحف كالوزغ من المنازل
القطران
لطرد الثعابين
الليمون والقرنفل
لطرد الذباب والحشرات والبعوض

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