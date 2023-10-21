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الحياة اليوم هل هي أفضل من الماضي

10/21/2023 2:23:49 PM
(MENAFN- Al Watan) إلى أي مدى يعتقد الناس في جميع أنحاء العالم أنهم قد وصلوا هم وأمثالهم، مقارنة بما كانوا عليه قبل 50 عاما؟.
طرح مركز بيو للأبحاث هذا السؤال على ما يقرب من 43000 شخص في 38 دولة حول العالم في الربيع الماضي.
على مستوى الدولة، توجد بعض التقييمات الأكثر إيجابية للتقدم على مدار الـ50 عاما الماضية في فيتنام (88% يقولون إن الحياة أفضل اليوم)، والهند (69%)، وكوريا الجنوبية (68%) - وكل المجتمعات التي شهدت التحولات الاقتصادية الدراماتيكية منذ أواخر الستينيات، ناهيك عن نهاية الصراع المسلح في حالة فيتنام، كما أن الأغلبية في تركيا (أفضل بنسبة 65%) تشترك في الشعور بالتقدم على مدى العقود الخمسة الماضية.
وفي بعض البلدان الأكثر تقدمًا، أفاد عامة الناس أيضًا أن الحياة أصبحت أفضل اليوم، بما في ذلك 65% في اليابان وألمانيا، و64% في هولندا والسويد.
في المقابل، يرى 50% من الإيطاليين أن الحياة أسوأ مما كانت عليه.
قناعة غير تامة
ليس الجميع مقتنعين بأن الحياة اليوم تمثل تحسنًا مقارنة بالماضي. الأمريكيون منقسمون حول هذه القضية، 41% يقولون إن الحياة أسوأ بينما 37% يقولون إنها أفضل.
وفي الوقت نفسه، يقول النصف أو أكثر في بلدان تتراوح بين إيطاليا (50%) واليونان (53%) ونيجيريا (54%) وكينيا (53%) وفنزويلا (72%) والمكسيك (68%) إن الحياة أسوأ اليوم.
الاقتصاد يلون الحياة
لا يمكن تجاهل الأحداث الفريدة في تاريخ كل دولة على حدة عندما ننظر في الأسباب التي تجعل الجماهير أكثر إيجابية أو سلبية بشأن مقارنة الحاضر بما كانت عليه قبل 50 عاما.
ومع ذلك، يشير تحليلنا أيضًا إلى أن وجهات النظر حول الاقتصاد الحالي تعد مؤشرًا قويًا على ما إذا كان الناس يقولون إن حياة الأشخاص مثلهم أفضل اليوم مما كانت عليه قبل 50 عامًا، حتى عند التحكم في العوامل الديموغرافية للدخل والتعليم والجنس والعمر.
في الواقع، في جميع البلدان التي تم تحليلها، فإن الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر إيجابية حول الاقتصاد الحالي هم أكثر عرضة بنسبة 30 نقطة مئوية من أولئك الذين لديهم وجهات نظر سلبية للقول إن الحياة قد تحسنت بالنسبة للأشخاص مثلهم.
بشكل عام، من المرجح أن تقول البلدان الأكثر تفاؤلًا بشأن اقتصادها الوطني إن الحياة اليوم أفضل مقارنة بالماضي.
على سبيل المثال، في فيتنام، يقول 91% إن الظروف الاقتصادية جيدة، ويقول 88% إن الحياة أفضل بالنسبة للأشخاص مثلهم مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عامًا.
وفي فنزويلا، يقول 20% فقط إن الظروف جيدة، ويقول 10% إن الحياة أفضل للأشخاص مثلهم.
بشكل عام، العلاقة بين التقييمات الاقتصادية ووجهات النظر الماضية قوية جدًا (+0.68).
الاختلافات الإقليمية
في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تختلف وجهات النظر عن الحياة اليوم بشكل كبير من دولة إلى أخرى مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عامًا.
سجلت تركيا تقدما كبيرا في المنطقة، حيث قال 65% إن الحياة أفضل.
ويميل التونسيون والأردنيون واللبنانيون إلى القول إن الحياة أصبحت أسوأ بالنسبة للأشخاص مثلهم، حيث يعبر التونسيون عن السلبية الأكثر انتشارًا (60%).
وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تنقسم التقييمات المقارنة للحاضر والماضي بشكل أكثر توازنا. ويقول متوسط 46% إن الحياة اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل 5 عقود، مقارنة بـ42% يعتقدون أن الحياة أفضل. وتتراوح التقييمات الإيجابية للتقدم من 47% ((أفضل)) في جنوب إفريقيا إلى 36% في غانا.
نيجيريا وكينيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان شملهما الاستطلاع في المنطقة، حيث يقول أكثر من النصف إن الحياة أسوأ (54% و53% على التوالي).
فترة تقدم
يميل الأوروبيون إلى النظر إلى نصف القرن الماضي باعتباره فترة من التقدم.
ويصف متوسط إقليمي قدره 53% الحياة بأنها أفضل اليوم، مقارنة بـ30% الذين لديهم وجهة نظر معاكسة.
التقييمات المتفائلة هي الأكثر شيوعًا في ألمانيا (65% أفضل)، وهولندا (64%)، والسويد (64%)، وبولندا (62%)، وإسبانيا (60%).
وكان اليونانيون (53% أسوأ) والإيطاليون (50%) هم الأقل اقتناعًا بأن الحياة أفضل مما كانت عليه قبل 50 عامًا.
تقييمات إيجابية
إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي موطن لبعض التقييمات الأكثر إيجابية للتقدم. وتبرز فيتنام (أفضل بنسبة 88%)، لكن وجهات النظر عن الحياة اليوم مقارنة بالماضي هي أيضًا وردية جدًا في الهند (69%) وكوريا الجنوبية (68%) واليابان (65%).
الفلبينيون هم الأقل تفاؤلًا بشأن التقدم، حيث قال أقل من نصفهم (43%) إن الحياة أصبحت أفضل.
في أمريكا الشمالية، أفاد الكنديون على نطاق واسع عن التقدم المحرز خلال العقود الخمسة الماضية (55%)، بينما قال عدد أقل من الأمريكيين (37%) نفس الشيء عن الحياة في بلادهم. وفي الولايات المتحدة، من المرجح أن يقول الجمهوريون إن الحياة أفضل اليوم، مقارنة بالديمقراطيين ــ وهو تحول في المواقف في أعقاب انتخاب دونالد ترمب رئيسا في نوفمبر 2016.
الأكثر تعليما
في أكثر من نصف البلدان التي شملها الاستطلاع، يقول الأشخاص الحاصلون على قدر أكبر من التعليم إن الحياة بالنسبة لأمثالهم أفضل مما كانت عليه قبل نصف قرن من الزمن.
والفجوة التعليمية حول ما إذا كانت الحياة أفضل هي الأكبر في بولندا وبيرو (كلاهما 19 نقطة مئوية). ولكنه واضح أيضًا في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة.
أما النمط العكسي، حيث يكون الأقل تعليما أكثر تفاؤلا بشأن الحياة اليوم، فيمكن رؤيته في دولتين فقط: نيجيريا (بفارق 23 نقطة) وتركيا (9 نقاط).
على الرغم من أن العمر ليس خطا فاصلا كبيرا حول ما إذا كانت الحياة أفضل اليوم، إلا أن هناك بعض الأنماط المثيرة للاهتمام حسب العمر عبر مجموعة مختارة من البلدان. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، يقول 66% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما إن الحياة أفضل اليوم، مقارنة بـ41% يقولون هذا بين البريطانيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق (وقد يتذكر بعضهم كيف كانت الحياة في الواقع في ذلك الوقت).
وتظهر الفروق العمرية أيضا في أستراليا والسويد والولايات المتحدة وألمانيا بين الاقتصادات المتقدمة، وفي جنوب إفريقيا وغانا وبيرو بين الاقتصادات الناشئة.
هناك نمط عكسي بالنسبة للعمر في كوريا الجنوبية، حيث يقول 73% من أولئك الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر إن الحياة أفضل الآن مقارنة بـ 59% ممن يقولون ذلك بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا. ويوجد هذا النمط أيضًا في السنغال وفنزويلا.
الانقسامات تشكل فارقا
في بعض البلدان التي شملتها الدراسة، انقسمت وجهات النظر حول من اكتسب ومن خسر خلال نصف القرن الماضي بشكل حاد على أسس دينية أو عرقية.
في تركيا، يقول 79% من المسلمين الذين يحافظون على الصلوات الخمس المطلوبة في الإسلام، إن الحياة أفضل للأشخاص مثلهم مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عامًا. في المقابل، فإن حوالي نصف (49%) فقط من المسلمين الأتراك الذين يصلون نادرًا لا يرون على الإطلاق نفس التقدم. قد تعكس هذه الآراء المتباينة جزئيًا الاختلافات في الرأي حول الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه المحافظ دينيًا، حزب العدالة والتنمية.
وفي نيجيريا ـ موطن المسلمين والمسيحيين، ولكن يحكمها الآن زعيم مسلم منتخب ـ أصبح المسلمون أكثر حماسًا إزاء التقدم الذي أحرزته بلادهم. يقول ما يقرب من 3 أضعاف عدد المسلمين النيجيريين مقارنة بالمسيحيين (62% مقابل 22%) إن الحياة أفضل اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عامًا.
وفي جنوب إفريقيا، هناك انقسام عنصري حاد بشأن التقدم الاجتماعي: فالسود في البلاد، الذين تعرضوا للاضطهاد قبل نصف قرن من خلال نظام الفصل العنصري، من المرجح أن يقولوا إن الحياة أفضل اليوم للأشخاص مثلهم (52%)، مقارنة مع ذوي العرق المختلط (أو ((الملونين))) والبيض في جنوب إفريقيا (37% و27% على التوالي).
الشعبويون إلى الماضي
غالبًا ما ترتبط الشعبوية بالحنين إلى الماضي المثالي. وفي حالة أوروبا، على الأقل، تؤكد نتائج استطلاعنا أن الشعبويين يميلون إلى الافتتان بالماضي أكثر من الأشخاص الذين ينظرون بارتياب إلى بعض الأحزاب الشعبوية اليمينية في القارة.
على سبيل المثال، الألمان الذين يدعمون حزب البديل من أجل ألمانيا أكثر ميلا بنسبة 28% إلى القول إن الحياة أسوأ بالنسبة للأشخاص مثلهم مقارنة بأولئك الذين لديهم وجهة نظر غير مواتية للحزب المناهض للمهاجرين. ويصدق هذا النمط أيضًا في السويد بين أنصار الديمقراطيين السويديين، وفي فرنسا بين أولئك الذين لديهم وجهة نظر إيجابية للجبهة الوطنية، وفي هولندا بين أنصار حزب من أجل الحرية، وفي المملكة المتحدة بين مؤيدي حزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP).
نسبة من يرون الحياة اليوم أفضل من الماضي (حسب الدول)
فيتنام (88%)
الهند (69%)
كوريا الجنوبية (68%)
تركيا (65%)
اليابان (65%)
ألمانيا (65%)
هولندا (64%)
السويد (64%)
إيطاليا (50%)

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