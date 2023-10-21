الحياة اليوم هل هي أفضل من الماضي

(MENAFN
- Al Watan) إلى أي مدى يعتقد الناس في جميع أنحاء العالم أنهم قد وصلوا هم وأمثالهم، مقارنة بما كانوا عليه قبل 50 عاما؟.
طرح مركز بيو للأبحاث هذا السؤال على ما يقرب من 43000 شخص في 38 دولة حول العالم في الربيع الماضي.
على مستوى الدولة، توجد بعض التقييمات الأكثر إيجابية للتقدم على مدار الـ50 عاما الماضية في فيتنام (88% يقولون إن الحياة أفضل اليوم)، والهند (69%)، وكوريا الجنوبية (68%) - وكل المجتمعات التي شهدت التحولات الاقتصادية الدراماتيكية منذ أواخر الستينيات، ناهيك عن نهاية الصراع المسلح في حالة فيتنام، كما أن الأغلبية في تركيا (أفضل بنسبة 65%) تشترك في الشعور بالتقدم على مدى العقود الخمسة الماضية.
وفي بعض البلدان الأكثر تقدمًا، أفاد عامة الناس أيضًا أن الحياة أصبحت أفضل اليوم، بما في ذلك 65% في اليابان وألمانيا، و64% في هولندا والسويد.
في المقابل، يرى 50% من الإيطاليين أن الحياة أسوأ مما كانت عليه.
قناعة غير تامة
ليس الجميع مقتنعين بأن الحياة اليوم تمثل تحسنًا مقارنة بالماضي. الأمريكيون منقسمون حول هذه القضية، 41% يقولون إن الحياة أسوأ بينما 37% يقولون إنها أفضل.
وفي الوقت نفسه، يقول النصف أو أكثر في بلدان تتراوح بين إيطاليا (50%) واليونان (53%) ونيجيريا (54%) وكينيا (53%) وفنزويلا (72%) والمكسيك (68%) إن الحياة أسوأ اليوم.
الاقتصاد يلون الحياة
لا يمكن تجاهل الأحداث الفريدة في تاريخ كل دولة على حدة عندما ننظر في الأسباب التي تجعل الجماهير أكثر إيجابية أو سلبية بشأن مقارنة الحاضر بما كانت عليه قبل 50 عاما.
ومع ذلك، يشير تحليلنا أيضًا إلى أن وجهات النظر حول الاقتصاد الحالي تعد مؤشرًا قويًا على ما إذا كان الناس يقولون إن حياة الأشخاص مثلهم أفضل اليوم مما كانت عليه قبل 50 عامًا، حتى عند التحكم في العوامل الديموغرافية للدخل والتعليم والجنس والعمر.
في الواقع، في جميع البلدان التي تم تحليلها، فإن الأشخاص الذين لديهم وجهات نظر إيجابية حول الاقتصاد الحالي هم أكثر عرضة بنسبة 30 نقطة مئوية من أولئك الذين لديهم وجهات نظر سلبية للقول إن الحياة قد تحسنت بالنسبة للأشخاص مثلهم.
بشكل عام، من المرجح أن تقول البلدان الأكثر تفاؤلًا بشأن اقتصادها الوطني إن الحياة اليوم أفضل مقارنة بالماضي.
على سبيل المثال، في فيتنام، يقول 91% إن الظروف الاقتصادية جيدة، ويقول 88% إن الحياة أفضل بالنسبة للأشخاص مثلهم مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عامًا.
وفي فنزويلا، يقول 20% فقط إن الظروف جيدة، ويقول 10% إن الحياة أفضل للأشخاص مثلهم.
بشكل عام، العلاقة بين التقييمات الاقتصادية ووجهات النظر الماضية قوية جدًا (+0.68).
الاختلافات الإقليمية
في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تختلف وجهات النظر عن الحياة اليوم بشكل كبير من دولة إلى أخرى مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عامًا.
سجلت تركيا تقدما كبيرا في المنطقة، حيث قال 65% إن الحياة أفضل.
ويميل التونسيون والأردنيون واللبنانيون إلى القول إن الحياة أصبحت أسوأ بالنسبة للأشخاص مثلهم، حيث يعبر التونسيون عن السلبية الأكثر انتشارًا (60%).
وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تنقسم التقييمات المقارنة للحاضر والماضي بشكل أكثر توازنا. ويقول متوسط 46% إن الحياة اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل 5 عقود، مقارنة بـ42% يعتقدون أن الحياة أفضل. وتتراوح التقييمات الإيجابية للتقدم من 47% ((أفضل)) في جنوب إفريقيا إلى 36% في غانا.
نيجيريا وكينيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان شملهما الاستطلاع في المنطقة، حيث يقول أكثر من النصف إن الحياة أسوأ (54% و53% على التوالي).
فترة تقدم
يميل الأوروبيون إلى النظر إلى نصف القرن الماضي باعتباره فترة من التقدم.
ويصف متوسط إقليمي قدره 53% الحياة بأنها أفضل اليوم، مقارنة بـ30% الذين لديهم وجهة نظر معاكسة.
التقييمات المتفائلة هي الأكثر شيوعًا في ألمانيا (65% أفضل)، وهولندا (64%)، والسويد (64%)، وبولندا (62%)، وإسبانيا (60%).
وكان اليونانيون (53% أسوأ) والإيطاليون (50%) هم الأقل اقتناعًا بأن الحياة أفضل مما كانت عليه قبل 50 عامًا.
تقييمات إيجابية
إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي موطن لبعض التقييمات الأكثر إيجابية للتقدم. وتبرز فيتنام (أفضل بنسبة 88%)، لكن وجهات النظر عن الحياة اليوم مقارنة بالماضي هي أيضًا وردية جدًا في الهند (69%) وكوريا الجنوبية (68%) واليابان (65%).
الفلبينيون هم الأقل تفاؤلًا بشأن التقدم، حيث قال أقل من نصفهم (43%) إن الحياة أصبحت أفضل.
في أمريكا الشمالية، أفاد الكنديون على نطاق واسع عن التقدم المحرز خلال العقود الخمسة الماضية (55%)، بينما قال عدد أقل من الأمريكيين (37%) نفس الشيء عن الحياة في بلادهم. وفي الولايات المتحدة، من المرجح أن يقول الجمهوريون إن الحياة أفضل اليوم، مقارنة بالديمقراطيين ــ وهو تحول في المواقف في أعقاب انتخاب دونالد ترمب رئيسا في نوفمبر 2016.
الأكثر تعليما
في أكثر من نصف البلدان التي شملها الاستطلاع، يقول الأشخاص الحاصلون على قدر أكبر من التعليم إن الحياة بالنسبة لأمثالهم أفضل مما كانت عليه قبل نصف قرن من الزمن.
والفجوة التعليمية حول ما إذا كانت الحياة أفضل هي الأكبر في بولندا وبيرو (كلاهما 19 نقطة مئوية). ولكنه واضح أيضًا في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة.
أما النمط العكسي، حيث يكون الأقل تعليما أكثر تفاؤلا بشأن الحياة اليوم، فيمكن رؤيته في دولتين فقط: نيجيريا (بفارق 23 نقطة) وتركيا (9 نقاط).
على الرغم من أن العمر ليس خطا فاصلا كبيرا حول ما إذا كانت الحياة أفضل اليوم، إلا أن هناك بعض الأنماط المثيرة للاهتمام حسب العمر عبر مجموعة مختارة من البلدان. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، يقول 66% من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما إن الحياة أفضل اليوم، مقارنة بـ41% يقولون هذا بين البريطانيين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق (وقد يتذكر بعضهم كيف كانت الحياة في الواقع في ذلك الوقت).
وتظهر الفروق العمرية أيضا في أستراليا والسويد والولايات المتحدة وألمانيا بين الاقتصادات المتقدمة، وفي جنوب إفريقيا وغانا وبيرو بين الاقتصادات الناشئة.
هناك نمط عكسي بالنسبة للعمر في كوريا الجنوبية، حيث يقول 73% من أولئك الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر إن الحياة أفضل الآن مقارنة بـ 59% ممن يقولون ذلك بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا. ويوجد هذا النمط أيضًا في السنغال وفنزويلا.
الانقسامات تشكل فارقا
في بعض البلدان التي شملتها الدراسة، انقسمت وجهات النظر حول من اكتسب ومن خسر خلال نصف القرن الماضي بشكل حاد على أسس دينية أو عرقية.
في تركيا، يقول 79% من المسلمين الذين يحافظون على الصلوات الخمس المطلوبة في الإسلام، إن الحياة أفضل للأشخاص مثلهم مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عامًا. في المقابل، فإن حوالي نصف (49%) فقط من المسلمين الأتراك الذين يصلون نادرًا لا يرون على الإطلاق نفس التقدم. قد تعكس هذه الآراء المتباينة جزئيًا الاختلافات في الرأي حول الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه المحافظ دينيًا، حزب العدالة والتنمية.
وفي نيجيريا ـ موطن المسلمين والمسيحيين، ولكن يحكمها الآن زعيم مسلم منتخب ـ أصبح المسلمون أكثر حماسًا إزاء التقدم الذي أحرزته بلادهم. يقول ما يقرب من 3 أضعاف عدد المسلمين النيجيريين مقارنة بالمسيحيين (62% مقابل 22%) إن الحياة أفضل اليوم مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عامًا.
وفي جنوب إفريقيا، هناك انقسام عنصري حاد بشأن التقدم الاجتماعي: فالسود في البلاد، الذين تعرضوا للاضطهاد قبل نصف قرن من خلال نظام الفصل العنصري، من المرجح أن يقولوا إن الحياة أفضل اليوم للأشخاص مثلهم (52%)، مقارنة مع ذوي العرق المختلط (أو ((الملونين))) والبيض في جنوب إفريقيا (37% و27% على التوالي).
الشعبويون إلى الماضي
غالبًا ما ترتبط الشعبوية بالحنين إلى الماضي المثالي. وفي حالة أوروبا، على الأقل، تؤكد نتائج استطلاعنا أن الشعبويين يميلون إلى الافتتان بالماضي أكثر من الأشخاص الذين ينظرون بارتياب إلى بعض الأحزاب الشعبوية اليمينية في القارة.
على سبيل المثال، الألمان الذين يدعمون حزب البديل من أجل ألمانيا أكثر ميلا بنسبة 28% إلى القول إن الحياة أسوأ بالنسبة للأشخاص مثلهم مقارنة بأولئك الذين لديهم وجهة نظر غير مواتية للحزب المناهض للمهاجرين. ويصدق هذا النمط أيضًا في السويد بين أنصار الديمقراطيين السويديين، وفي فرنسا بين أولئك الذين لديهم وجهة نظر إيجابية للجبهة الوطنية، وفي هولندا بين أنصار حزب من أجل الحرية، وفي المملكة المتحدة بين مؤيدي حزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP).
نسبة من يرون الحياة اليوم أفضل من الماضي (حسب الدول)
فيتنام (88%)
الهند (69%)
كوريا الجنوبية (68%)
تركيا (65%)
اليابان (65%)
ألمانيا (65%)
هولندا (64%)
السويد (64%)
إيطاليا (50%)
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