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5000 نوع للسجائر الإلكترونية.. كذبة تدعي المساعدة في الإقلاع عن التدخين

10/21/2023 2:23:48 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتسبت السجائر الإلكترونية شعبية واسعة في السنوات الأخيرة، وتحولت إلى صيحة و((موضة)) انتشرت بشكل خاص بين المراهقين الشباب والفتيات على حد سواء، حيث بدت أكثر جاذبية لهم من السجائر التقليدية، وذلك نتيجة لكثرة أنواعها وألوانها ونكهاتها المختلفة.
وبينت دراسات حديثة عن السجائر الإلكترونية وجود أكثر من 5000 نوع منها، تُقدم بأكثر من 7000 نكهة، وتسوّق على أنها غير مضرة بالصحة، وأنها تساعد على الإقلاع عن التدخين، وباتت تجربتها كأنها متطلب ضروري للحياة العصرية.
وأشار معدو دراسة نشرت نتائجها في مجلة (JAMA Ped) إلى أن السيجارة الإلكترونية لا تقدم أي مساعدة خاصة لوقف التدخين، خلافًا لما يروّج له مصنعوها.
وأوضح الباحثون أنهم درسوا بيانات 949 مدخنًا في كاليفورنيا، 13.5% منهم قالوا إنهم أقلعوا عن التدخين خلال السنة.
ولفت معدو الدراسة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إلى أن مستخدمي السجائر الإلكترونية التي تنتج بخارًا معطرًا مع مادة النيكوتين أو من دونها ((لم يكونوا أكثر عددًا في التوقف عن التدخين، حتى إنهم كانوا أقل عددا بالمقارنة مع مدخني السجائر العادية)).
وتدعم نتائج هذه الدراسة دراسات أخرى أشارت إلى أن السيجارة الإلكترونية لا تزيد عدد المدخنين الذين يقلعون عن التدخين؛ لذلك لا بد من منع الإعلانات التي تؤكد أو تلمح إلى أن السجائر الإلكترونية فعالة في المساعدة على الإقلاع عن التدخين؛ لأن هذا الأمر لم يثبت علميًا.
ترويج خاطئ
أكد عضو مجلس إدارة جمعية نقاء لمكافحة التدخين، الدكتور محمد الدوسري، أن السجائر الإلكترونية انتشرت بشكل خاص بين أوساط الشباب المراهقين، وبين أوساط المدخنين بشكل عام، وذلك للاعتقاد الخاطئ أنها وسيلة تساعد في الإقلاع عن تدخين التبغ التقليدي، وأنها أقل ضررًا وخطورة، وقال ((كل هذه الاعتقادات غير صحيحة، وبناء على آخر الدراسات والإحصائيات من وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عام 2019 كانت نسبة المدخنين بشكل عام 20% منهم 3% يدخنون السجائر الإلكترونية، ولكن للأسف هذه النسب بازدياد في جميع الدول، خاصة بين المراهقين والفئة العمرية من 18 حتى 24 سنة، لذا نحن بحاجة إلى دراسات وإحصائيات رسمية حديثة لمقارنة الأرقام الحالية بالسابقة)).
مخاطر السرطان
بين الدكتور الدوسري أن هناك دراسة حديثة، كشف فيها باحثون في جامعة بورتلاند الأمريكية، ونشرت في مجلة (New England J 2014 Med)، بأن الاستنشاق العميق للسجائر الإلكترونية ينطوي على خطر الإصابة بمرض السرطان أكثر بـ5 أضعاف إلى 15 ضعفًا من تدخين السجائر العادية.
كما حذر من أضرار وسلبيات التدخين الصحية والمالية والمجتمعية، وأن معظم المدخنين لا يخفى عليهم ذلك، وقال يبدو أن هناك بعض العوامل التي تؤدي لممارسة هذه العادة على الرغم من ضررها مثل الفراغ والصحبة أو البيئة المحيطة بالشخص سواء بالبيت أو العمل، وكذلك بعض الشائعات والاعتقادات الخاطئة علميًا، والانسياق خلف الدعايات التسويقية غير الصحيحة عن بعض تلك المنتجات بأنها خالية من النيكوتين الذي يسبب الإدمان، أو أنها أقل ضررًا من السجائر التقليدية، وهذا كله غير صحيح، فهي غير آمنة ولا تخلو من الأضرار على أنسجة الجهاز التنفسي والرئة مع وجود مواد كيميائية مسرطنة من ضمن مكونات السجائر.
فشل التنفس
وفقًا لتقرير أعده جامعيون في جامعة كاليفورنيا ونشر في سبتمبر 2019 فإن هناك أدلة متزايدة على أن الاستخدام القصير للسجائر الإلكترونية يمكن أن يسبب فشل التنفس.
ودعا التقرير ذاته إلى وجوب تنبيه الجمهور إلى مخاطر هذه السجائر، وإلى رفع التوعية بين الأطباء، كما دعا التقرير إلى حظر استخدام المنثول كعامل نكهة في جميع منتجات التبغ، وحظر استخدام النكهات الحلوة والفواكه وغيرها من نكهات الأطفال في جميع منتجات التبغ، والإفصاح عن جميع المكونات في السجائر الإلكترونية، ووجوب اختبار النكهات المستخدمة، واستبعاد النكهات ذات السمية التنفسية المعروفة، ووضع ملصقات تحذيرية بيانية على جميع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، وتطبيق أنظمة أكثر صرامة للمبيعات عبر الإنترنت لمنتجات السجائر الإلكترونية.
اعتياد قديم
من جانبها، أكدت الأخصائية الاجتماعية نوال الأسمري على أن التدخين هو ارتباط وتعوّد عالٍ جدا بين المدخن ومادة التبغ، وله عدد من الاعتبارات الصحية والنفسية والاجتماعية والسلوكية التي تختلف من مجتمع إلى مجتمع، ومن جيل إلى آخر، وقالت ((التدخين والإدمان عليه ظاهرة موجودة منذ آلاف السنين، وقد مرّ بتدرّج ثقافي وديني مختلف إلى أن وصل إلى صورته المعروفه الآن، وقد كان لجوء الناس إليه يندرج تحت عدة تفاسير، منها تفسير نفسي اجتماعي، وتفسير نفسي حركي يبدأ التصنيف لها منذ البدء بالتفكير بالسيجارة، ومن ثم طرق الحصول عليها واستنشاقها، وحتى طريقة تناولها وتكراره، والهدف المرجو منه، والعائد الذي يشعر به المدخن حينئذ، حيث أنها قد تبدأ كفكرة اجتماعية بحتة يود منها الحصول على منزلة اجتماعية معينة، كأن يريد التودد إلى مجموعة معينة، أو تقليد الآخرين، أو إثبات أنه نوع من أنواع الإحساس بالمسؤولية، ولكن سرعان ما يتحول ذلك إلى إدمان صحي جسدي يحتاج إلى تدخل وطرق لمساعدة المدمن على التخلص من إدمانه)).
فارق كبير
تركز الأسمري على نقطة جوهرية للغاية، هي نقطة البداية، وتقول: يشكل العمر الذي بدأ فيه المدخن التدخين فارقًا كبيرًا في حياته، ولذا من المهم الانتباه إلى الأسئلة التالية:
ـ كيف بدأ؟
ـ مع من؟
ـ لماذا؟
ـ ما هو شعوره حينها؟
وتؤكد أن هناك شعور اجتماعي وجسدي مختلف يناسب المدخن سيجعله في كل مرة يلجأ فيها إلى التدخين يبحث عن هذا الشعور الذي اعتاده، ولكن مع الوقت ووفقًا للجانب الصحي سيحتاج لزيادة الجرعة في كل مرة للوصول إلى نفس النشوة الأولى، وطبيعيًا يكون الشعور مختلفًا لدى كل مدخن عن الآخر، وفقًا لما اعتاد المدخن أن يشعر به مع هذه السيجارة، فالبعض يرى أن اللجوء إلى السيجارة قد يكون هربًا من أدوار متكررة وكثيرة على المدخن أن يقوم بها، أو بحثًا عن فترة هدوء ومراجعة للأفكار أو تحفيز للعقل وتنشيط له أو داعمة للتركيز أثناء قيامه بمهمة معينة.
دراسات عميقة
تشدد الأسمري على أن السجائر الإلكترونية تحتل حيزًا مهمًا من اهتمام المدخنين وغيرهم في الفترة الحالية، وتقول: ((روّج كثيرون على أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من الناحية الصحية، ما جعل البعض يعتقد أنها ليست مضرة، وبما أنها حديثه نوعًا ما فلم ترصد لها دراسات تتبعية وعميقة ووافية، ولكن تم الترويج لها بشكل يتناسب مع شريحة عمرية صغيرة، وتم الاهتمام بالألوان والمزايا إلى أن أصبح هناك عدد لا يستهان به من المدمنين عليها مع أن الحكومات لم تتجاهل الأمر، بل سعت إلى وضع بعض الحدود التي من شأنها الحد من هذا الانتشار)).
وتابعت ((كأخصائيين اجتماعيين لا بد لنا من أن نوضح أنه لا يمكننا العيش بمعزل عن هذه التغيرات المجتمعية الواردة، ولذا فمن باب أولى أن نعي كيفية التعامل معها، والوعي بأضرارها وتحصين المراهقين والأطفال منها)).
تدخين النساء
ترفض الأسمري أن تصف تدخين النساء في المملكة بـ((الظاهرة))، وتقول ((أعتقد أننا لم نصل بعد إلى مرحلة يمكن وصف تدخين النساء فيها في المملكة بالظاهرة، وذلك استنادًا لإحصائيات رسمية عدة، كما أن النساء يبدأن التدخين بسن متأخرة قليلا (21 عامًا) مقارنة بالرجال، لكن لا يمكننا إنكار أن تدخين النساء حقيقة موجودة، ومن الواجب الاجتماعي وسعيًا منا للارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد أن يتم النظر فيها ومعرفه أسبابها والنظر في الأفكار الصحية المغلوطة عنها)).
وأشارت إلى أن ((لكل عمر خصائصه، وأعتقد أن مرحلة المراهقة هي أصعب مرحلة تمر بها المرأة، خصوصًا إذا واجهتها صعوبات أو تحديات كبيرة في مرحلة الطفولة، حيث إنه في مرحلة المراهقة يكون لدى البنت مزيج من التغيرات الجسدية التي تتبعها تغيرات نفسية ومزاجية ما يجعلها مواتية لتبني أي فكرة أو عادة جديدة سواء كانت جيدة أو غير جيدة، فتكون أكثر استعدادًا لهذه التجربة؛ لأنها غير متوازنة بشكل كاف نفسيًا واجتماعيًا، ويجعلها على استعداد لفعل أي شيء يعيد لها من وجهة نظرها هدوءها وقدرتها على التفكير بشكل جيد، وهذه تعد أكبر فكرة مغلوطة انتشرت عن السجائر الإلكترونية)).
تجارب دولية
أثارت المضار الكثيرة للسجائر الإلكترونية ذعر الحكومات والسلطات الصحية، وصنفها خبراء على أنها وباء يهدد الصحة، خصوصًا للمراهقين.
في أمريكا لوحظ ارتفاع واضح في عدد مستخدميها من المراهقين، وساهم الترويج بأنها أفضل للصحة من نظيرتها التقليدية، في دفع عدد من الدول إلى حظر استخدامها، وفي استراليا مثلا، أشارت الأبحاث إلى أن واحدًا من كل 6 أستراليين بين 14 و17 عامًا استخدموها، مقارنة بواحد من كل 4 أشخاص بين 18 و24 عامًا، وتعد تايلند الدولة الأكثر صرامة فيما يتعلق بالسياسات المقيدة للتدخين الإلكتروني، حيث حظرت السلطات هذه السجائر منذ 2014.
في المقابل، تحظر سنغافورة إدخال السجائر الإلكترونية إلى البلاد، وتفرض بوتان وتركمانستان عليها غرامات،
وحظرت اليابان التدخين الإلكتروني بعد أن منعته عام 2010، علمًا بأنه ليس هناك أي قواعد تحظر استخدام السجائر الإلكترونية التي لا تحتوي على النيكوتين، وفرضت الهند حظرًا على بيع وإنتاج السجائر الإلكترونية في عام 2019، وفي تايوان يعد بيع أو استيراد السجائر الإلكترونية أمرًا غير قانوني.
وتفرض كوريا الجنوبية ضرائب كبيرة على منتجات السجائر الإلكتروني، إلا أنها تسمح بالبيع والإنتاج، أما في أوروبا فيسمح ببيعها، حيث تسمح بلجيكا وبريطانيا وإستونيا بأخذ النيكوتين تحت مستويات معينة، فيما تسمح الدانمارك والسويد والنرويج وفنلندا ببيعها، لكنها تنظمه وتحظر الإعلان عنها، وفي البرازيل والأرجنتين يعد التدخين الإلكتروني محظورًا.
تعامل الحكومات مع التدخين الإلكتروني
دول تحظره
تايلند
سنغافورة
اليابان ((السجائر التي تحتوي على نيكوتين))
الهند
تايوان
البرازيل
الأرجنتين
دول تحظر الإعلان عنه
الدانمارك
السويد
النرويج
فنلندا
دول تتعامل معه بضوابط وقيود
بوتان وتركمانستان
((تفرض عليه غرامات))
كوريا الجنوبية
((تفرض عليه ضرائب كبيرة))
بلجيكا وبريطانيا وإستونيا
((تسمح ببيعه مع نيكوتين تحت مستويات معينة))
الدانمارك والسويد والنرويج وفنلندا
((تسمح ببيعه وفق تنظيم محدد))

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