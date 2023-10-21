حريق سيارتين بجدة
التاريخ
10/21/2023 2:23:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخمد الدفاع المدني بجدة حريقًا في مركبتين إثر حادث مروري. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه نتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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