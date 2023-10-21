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حريق سيارتين بجدة

10/21/2023 2:23:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أخمد الدفاع المدني بجدة حريقًا في مركبتين إثر حادث مروري. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه نتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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