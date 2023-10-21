طالبات عبدالرحمن بن فيصل تشاركن بمهرجان الروبيان

(MENAFN
- Al Watan) في مبادرة تعد الأولى من نوعها؛ شاركت طالبات قسم البيئة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في مهرجان القطيف للروبيان.
ولفتت السيدات الصغيرات الانتباه بمشاركتهن العلمية والبحثية في النسخة الثالثة من مهرجان روبيان الشرقية الذي انطلق الخميس 19 أكتوبر الجاري واستمر 5 أيام متواصلة، في مخيمات مُعدّة ومُجهزة على الواجهة البحرية من كورنيش القطيف، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف آل سعود حفظه الله، وبتنظيم من وزارة البيئة والزراعة والمياه في المنطقة.
وذكرت أستاذ قسم الأحياء الدكتورة منى القيشاوي أن تخصص البيئة هو تخصص جديد ومستحدث في جامعة الإمام، بدأ هذا العام وركز على الدراسات العلمية البحثية في مجال البيئة، التي اهتمت بها الجامعة وفق الرؤية الجديدة، وكشفت دراسة علوم البيئة البحرية جوانب من مراحل حياة الروبيان، وأماكن توفره، ومستوى الوفرة منه؛ من ذلك أن غابات قرم محافظة القطيف هي بمثابة الأم الحاضنة للروبيان.
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