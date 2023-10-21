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طالبات عبدالرحمن بن فيصل تشاركن بمهرجان الروبيان

10/21/2023 2:23:47 PM
(MENAFN- Al Watan) في مبادرة تعد الأولى من نوعها؛ شاركت طالبات قسم البيئة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في مهرجان القطيف للروبيان.
ولفتت السيدات الصغيرات الانتباه بمشاركتهن العلمية والبحثية في النسخة الثالثة من مهرجان روبيان الشرقية الذي انطلق الخميس 19 أكتوبر الجاري واستمر 5 أيام متواصلة، في مخيمات مُعدّة ومُجهزة على الواجهة البحرية من كورنيش القطيف، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف آل سعود حفظه الله، وبتنظيم من وزارة البيئة والزراعة والمياه في المنطقة.
وذكرت أستاذ قسم الأحياء الدكتورة منى القيشاوي أن تخصص البيئة هو تخصص جديد ومستحدث في جامعة الإمام، بدأ هذا العام وركز على الدراسات العلمية البحثية في مجال البيئة، التي اهتمت بها الجامعة وفق الرؤية الجديدة، وكشفت دراسة علوم البيئة البحرية جوانب من مراحل حياة الروبيان، وأماكن توفره، ومستوى الوفرة منه؛ من ذلك أن غابات قرم محافظة القطيف هي بمثابة الأم الحاضنة للروبيان.

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